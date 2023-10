Report, il servizio su Berlusconi e le rivelazioni sul ruolo di Marta Fascina indignano Forza Italia L’inchiesta sull’effettiva influenza esercitata dalla figura dell’ultima compagna del cavaliere ha sollevato il popolo di FI: “Gravissima offesa a urne aperte”

Il terzo appuntamento stagionale di Report è destinato a fare discutere e non poco. Ieri domenica 22 ottobre 2023 il programma condotto da Sigfrido Ranucci ha infatti mandato in onda un servizio sull’influenza avuta da Marta Fascina negli ultimi anni di Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso 12 giugno. Stando alle ricostruzioni di Report – raccolte soprattutto tramite le parole di una fonte anonima, vicinissima al cavaliere – l’ultima compagna dell’ex leader di Forza Italia avrebbe avuto un ruolo centrale soprattutto in politica. L’inchiesta ha naturalmente indignato il partito, che si è sollevato e scagliato senza mezzi termini contro il programma ideato da Milena Gabanelli. Scopriamo cos’è successo.

Report: il servizio su Berlusconi e Fascina

La 26esima edizione di Report ha debuttato lo scorso 8 ottobre (nella nuova collocazione della prima serata della domenica di Rai 3, slot che fu di Fabio Fazio e Che tempo che fa) e, già alla terza puntata, dovrà fare i conti con le polemiche sollevate dalla trasmissione. All’esordio fu infatti l’inchiesta sulla famiglia La Russa a scatenare il Presidente del Senato ed ex presidente di FdI, che minacciò la querela nei confronti del programma di Sigfrido Ranucci. La puntata di ieri domenica 22 ottobre 2023, invece, è destinata a fare discutere soprattutto dalle parti di Forza Italia.

Il servizio "Berlusconi condizionato da Fascina" andato in onda ieri sera raccontato di "un Berlusconi inedito, rivelato da una fonte di Forza Italia vicinissima al Cavaliere", come annunciato dal programma stesso. Le rivelazioni hanno effettivamente messo l’ex leader del partito sotto una nuova luce, parlando soprattutto del ruolo avuto da Marta Fascina negli ultimi anni di vita del cavaliere. La sua ultima compagna sarebbe stata infatti più "ingombrante" di quanto ci si immaginasse, soprattutto in campo politico. La fonte anonima di Report ha parlato della deputata rieletta nel 2022 come di un tassello fondamentale di tutti gli incontri di Berlusconi e delle sue posizioni, dal sostegno al suo tentativo di corsa al Quirinale alla decisione di far cadere il governo Draghi fino alle posizioni pro-Putin all’aprirsi del conflitto ucraino.

Forza Italia insorge

Il servizio di Report non è ovviamente andato già a Forza Italia, anche e soprattutto perché mandato in onda a urne aperte (anche a Monza si vota per il seggio in Senato lasciato proprio da Berlusconi). "Un giornalismo pessimo, politicizzato, scorretto, volgare, quello che contraddistingue la trasmissione Report. Non c’è critica, c’è denigrazione. C’è strategia politica di pessimo livello" ha commentato Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, che ha minacciato la Rai. "Report e Ranucci sono una sorta di "movimento politico" che agisce, finanziato dai cittadini con i soldi Rai, per colpire gli avversari. La cosa non ci meraviglia, ma ci indigna. E ci chiediamo come mai venga tollerata questa condotta" le parole di Maurizio Gasparri. Anche Rita Dalla Chiesa si è pronunciata: "Un conto è condurre trasmissioni scomode. Un altro conto è usare la clava contro un partito che stasera e domani ha chiamato, in alcuni comuni, gli elettori alle urne. Metodo vigliacco, del quale la Rai dovrà rispondere in commissione Vigilanza". Licia Ronzulli ha parlato di "una gravissima offesa delle memoria di Berlusconi a urne aperte".

