L'ultimo "complotto" di Red Ronnie: cosa avrebbe provocato l'alluvione Il critico musicale ha tentato di smascherare l'ennesima macchinazione. L'aereo che avrebbe "causato il disastro" è, però, il velivolo d'appoggio del Giro d'Italia

Sono finiti i tempi in cui Red Ronnie era un semplice critico musicale e produttore discografico. Da diversi anni, ormai, la sua principale attività è quella di smascherare i complotti che – secondo lui – si celano dietro ogni grande evento che avviene nel mondo. Il tutto è ovviamente nato nel 2020, quando ha iniziato a diffondere le proprie teorie negazioniste, antivacciniste e complottiste riguardanti la pandemia di Covid-19. E ora, ha raccolto un gran numero di seguaci, che condividono le sue teorie (il suo canale YouTube conta ben 233mila iscritti).

L’ultimo video pubblicato su YouTube da Red Ronnie si occupa di una delle notizie che, per ovvi motivi, stanno occupando giornali e telegiornali da alcuni giorni: l’alluvione che ha devastato l’Emilia-Romagna. E, nemmeno a dirlo, racconta una teoria alquanto improbabile sulle origini di questo evento. Secondo Red Ronnie, non si è trattato di una normale calamità naturale, causata dal cambiamento climatico. Al contrario, l’alluvione sarebbe il risultato di un’azione umana, messa in atto per provocare deliberatamente un disastro ambientale. A sostegno di questa tesi, ha fornito anche alcune prove: "C’è un aereo che è stato tracciato mentre gira in continuazione il 14 maggio sui luoghi dove è avvenuto il disastro: Cesena e Romagna, verso il mare. Perché tutte queste rotte ripetute all’infinito? Qualcuno ce lo può spiegare?", dice Red Ronnie nel suo video, dove mostra una Bologna ormai senza più segni dell’alluvione. E continua: "Come qualcuno ci può spiegare le rotte in cerchio fatte da un aereo Nato sulla zona dalle Marche dove poi è avvenuta l’alluvione? O i lampi nel cielo prima del terremoto in Turchia? La Rai in un servizio di Voyager dimostrò che i terremoti possono essere provocati. Io non credo a questi complottismi per questo gradirei che qualcuno mi desse spiegazioni logiche a queste coincidenze".

Quello che però Red Ronnie non sa è che, ancora una volta, le sue strampalate teorie complottiste lo hanno portato solamente all’ennesima figuraccia. Non erano bastate le teorie secondo cui il Covid è stato un esperimento mediatico per distruggere l’Italia o la guerra in Ucraina provocata dagli UFO. Questa volta, Red Ronnie ha superato sé stesso: sì, perché il tanto temuto aereo che ha tracciato strane rotte nei cieli della Romagna, provocando ovviamente le famose scie chimiche, non è altro che il velivolo d’appoggio del Giro d’Italia. La corsa ciclistica ha, da sempre, un supporto tramite elicotteri e aerei che sorvolano le zone in cui si svolge la tappa in corso, e quel famoso 14 maggio l’arrivo del Giro era proprio nella città di Cesena. Ecco dunque spiegato cosa ci faceva un velivolo appostato in quella zona della Romagna, percorrendo più volte la stessa rotta per seguire passo passo i corridori.

