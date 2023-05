Le reazioni dei Vip all'alluvione in Emilia-Romagna: Ventura, Fiorello, Pausini e molti altri sotto shock Sembra che molti Vip, gli originari dell'Emilia-Romagna e delle Marche soprattutto, siano rimasti molto colpiti dalla drammatica situazione causata dall'alluvione. Ecco chi ha inviato il suo supporto alle vittime

Proseguono senza sosta i danni e perdite causate dal recente alluvione in Emilia Romagna. Un Ciclone Mediterraneo sta innescando precipitazioni abbondanti, facendo piovere ad oggi fino a 200 mm di pioggia e, a causa dei suoli già saturi dalle precedenti settimane piovose, abbiano assistito ad allagamenti che hanno richiesto numerosi salvataggi e il lavoro della comunità per evitare il peggio. Ora i Vip, molti originari proprio di quelle zone, si stringono in cordoglio intorno alle vittime della calamità. Ecco tutti i volti noti che hanno espresso in qualche modo il loro sostegno.

I commenti su Twitter e il discorso in diretta

Simona Ventura è sicuramente tra i Vip più colpiti dalle notizie che sentiamo in questi giorni, dopo aver condiviso una foto delle esondazioni scrivendo su Twitter: "In lacrime per la mia Romagna", la presentatrice ha ricondiviso un lungo post di Stefano Bonaccini, che fa un resoconto delle pessime condizione in cui riversa ora la regione, e di tutte le difficoltà che sta affrontando. La cantante Laura Pausini invece cerca di rendersi utile come può, scrivendo su Twitter: "Questa mattina mi sono svegliata con delle notizie veramente preoccupanti. Sono molto in ansia per la mia regione, per la mia famiglia, tutti i miei amici che vivono lì e i miei concittadini. Infatti in questo momento la situazione meteo sta colpendo in modo violento anche Solarolo, Castelbolognese, Faenza e Forlì (dove vivono i miei famigliari alcuni dei quali evacuati). A nome di tutti i cittadini delle città e i paesi coinvolti, chiedo a tutte le istituzioni italiane la massima attenzione per il popolo emiliano romagnolo, da sempre forte e reattivo, ma che oggi ha proprio bisogno di sostegno. Fatemi sapere come posso essere d’aiuto anche se sono lontana". Stesso comportamento da parte di Fiorello, che in diretta dal Glass studio di Viva Rai 2 ha dedicato un momento alle persone in difficoltà per l’alluvione: "Consentitemi di fare un applauso, un pensiero, agli amici dell’Emilia-Romagna e delle Marche che stanno passando un momento non bello".

Gli altri Vip su Instagram

Molti altri Vip hanno lasciato che fossero invece le loro storie di Instagram a parlare, tra questi distinguiamo: il cantante Samuele Bersani, che scrive: "Sconvolto dalle immagini che arrivano dalla mia Romagna, Un tonfo al cuore vederla piegata. In ginocchio. Va bene che i romagnoli siano fortissimi per loro natura e non si faranno spezzare nemmeno questa volta. Ma i poveri cristi che oggi hanno perso tutto non vanno lasciati soli. Devono essere aiutati alla svelta a ripartire. Vasco Rossi invece si limita a condividere un video delle esondazioni corredato da un cuore, così come Serena Grandi che scrive "Forza Emilia-Romagna!". Biagio Antonacci condivide invece una foto di due carabinieri intenti ad aiutare un anziano a mettersi in salvo, scrivendo: "Un dramma che lascia senza parole. Ma poi serviranno i fatti. Da parte di tutti".

