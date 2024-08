Reazione a Catena, le 'Senza Ghiaccio' vanno in tilt e i social infieriscono: "Ma dove le trovano?" Durante la puntata del 31 luglio 2024 le campionesse mantengono il titolo ma si perdono alla fine del percorso: cosa è successo in diretta

Nella nuova puntata di Reazione a Catena, condotta da Pino Insegno su Rai 1 mercoledì 31 luglio 2024, tornano in studio le campionesse in carica, le "Senza Ghiaccio" (Elena, Giulia e Serena si chiamano così perché preferiscono le bevande lisce), sfidate questa volta da un trio tutto al maschile, i "Vai Vai Vai", formato da Andrea, Davide e Gianluca, cresciuti tutti a Campi Bisenzio, anche se quest’ultimo è nato in Svizzera, nel cantone tedesco (ma non ha mai imparato la lingua e ammette che anche solo pronunciare bene il nome della sua città è complesso). Scopriamo insieme cosa è successo in diretta ieri sera.

Reazione a Catena, puntata del 31 luglio 2024: cosa è successo

Nella manche "Caccia alla parola" le campionesse battono i nuovi arrivati accumulando ben 10mila euro rispetto ai 2mila ottenuti da questi ultimi, mentre la prima "Catena musicale" viene indovinata dai Vai Vai Vai con soli 6 indizi e la canzone è Lascia che io sia di Nek. Per quanto riguarda la seconda, le Senza Ghiaccio sanno di che brano si tratta ma sbagliano il titolo ("La rabbia non mi basta"), ovvero La rabbia non ti basta di BigMama, regalando così 5mila euro agli avversari.

Poi è la volta dei "Quando, dove, come, perché" e delle catene di "Una tira l’altra", dopo le quali arriva il momento della "Zot" per le campionesse: la sbagliano e quindi giocano con 5 secondi in meno nell’Intesa vincente, riuscendo comunque ad arrivare all’Ultima Catena: trovano 10 parole, mentre gli avversari si fermano a 4, dopo aver commesso parecchi errori e aver anche divertito il pubblico con domande come "Quale usi pedali pedalando" ("Bicicletta").

All’Ultima Catena, molto semplice rispetto ad alcune sere precedenti, le Senza Ghiaccio giocano per un bottino di 103mila euro, come sempre dimezzato più volte durante il percorso verso l’Ultima parola, quando poi decidono di comprare anche il terzo elemento per tentare di vincere almeno quei 1610 euro rimasti in gioco. Qual è il termine che accomuna "Diretto" e "Avanti"? Le campionesse puntano su "Proiettato", ma quello giusto è "Prossimo", parola tra l’altro pensata dal triello poco prima di dare la risposta finale. Diversamente da quanto accaduto il giorno precedente, le tre donne tornano a casa a mani vuote nella speranza di recuperare questa sera, giovedì 1 agosto 2024.

Le polemiche sui social

Come sempre, le polemiche sui social sono dietro l’angolo e nemmeno mercoledì 31 luglio sono mancate: "Il livello di questo gioco è scaduto molto. E non è certo colpa della conduzione di Pino Insegno", "Tempo fa si vinceva di più e più spesso. Quiz più difficile o concorrenti meno all’altezza?", "‘Porto, vino da meditazione… ‘ Ma dove le trovano gli autori???", "Nonostante una catena elementare, sono riuscite a dimezzare di tantissimo il montepremi", "Ma vaffan**lo ‘…il porto è un vino da meditazione…’", "Invece di dire ogni sera "attenzione al telegramma", non si potrebbe cominciare ad applicare la regola? Se non c’è verbo e si dicono parole scollegate, si toglie un punto. Semplice".

E ancora: "Le catene finali sono di un livello talmente imbarazzante, che perfino le squadre che tanto volete favorire vi vanno a fare ragionamenti più elaborati, sbagliando; vedi "capitale" anziché l’ovvia e ridicolmente facile "cieca". Fate ridere", "Alle campionesse: Bagnato, chiuso, mano, culo. Sfidanti: Australopiteco, archeologo, torta Sacher", "Comunque, pannocchia, scaldabagno, citofono, confronto alla semplicità delle campionesse è ignobile. E poi non mi fate parlare su "zero zero sette"!! Allora ditelo che volete tenere una squadra", "Scusate ma la formulazione su "archeologo" delle campionesse era palesemente telegramma da considerare errore, dato che queste danno telegrammi praticamente sempre", "Su Batman gli autori devono decidersi però: con oggi sono due volte che accettano pipistrello come suggerimento nonostante sia la traduzione italiana di Bat (non è un sinonimo, in questi casi) mentre in un’altra occasione l’avevano considerato errore".

Poi le critiche alle campionesse: "Ennesima ultima catena estremamente facile per loro, anche se riescono a sbagliare ugualmente", "Ma che è? Per i bambini dell’asilo? E sbagliano pure!…", "E tutti telegrammi. Ma il notaio dov’è, in ferie?", "Ma hanno sdoganato i telegrammi? Le tre tipe ne hanno fatti a profusione (Cosa-supereroe-pipistrello)". Le polemiche sui social riguardano ancora una volta la complessità delle parole scelte per gli avversari nell’Intesa vincente: "Con loro gli autori hanno fatto una porcheria, parole complesse una dietro l’altra", "Parole più difficili per gli sfidanti", "Ma che vergogna, a questi tutte parole complicate e a quelle facilissime", "È un gioco pilotato…. quando vogliono fare rimanere i concorrenti, assegnano loro un’intesa vincente facile…alla stregua di Caduta libera, che fa domande più difficili agli sfidanti prima del gioco finale".

