Martedì 30 luglio 2024 Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai1, ha visto Le bollicine (Alessia, Irene e Carola), che si chiamano così per lo spumante tipico della città in cui vivono – Asti -, sfidare le campionesse in carica, le Senza Ghiaccio (Giulia, Elena e Serena), ma scopriamo insieme come si è conclusa la partita e cosa è successo sui social media nel frattempo: di polemiche, infatti, ce ne sono state molte.

Reazione a Catena, puntata del 30 luglio 2024: cosa è successo

Un’altra puntata di Reazione a Catena è terminata, e ciò che ha colpito maggiormente il pubblico a inizio puntata è la grande gaffe fatta da Pino Insegno quando è arrivato il momento delle "Catene musicali", in questo caso però da indovinare era il titolo del film a partire dalla sua colonna sonora. Ma in cosa consiste lo scivolone del conduttore? Il titolo cinematografico di una delle catene era Il buono, il brutto, il cattivo, ma Insegno, invece di citare una frase derivante dal film in questione, ne ha citata una celeberrima di un altro grande lungometraggio, ovvero Per un pugno di dollari: "Quando un uomo con la pistola, incontra un uomo con il fucile, l’uomo con la pistola è un uomo morto…". Non solo, perché il diretto interessato non si è fatto proprio mancare nulla: ha citato solo il nome di due dei tre attori protagonisti e nemmeno questa mancanza è passata inosservata sui social media. Ma prima di scoprire i commenti degli utenti di X (ex Twitter), ricordiamo che le nuove arrivate hanno sbagliato la "Zot", regalando così 5 secondi in più alle campionesse, le quali hanno vinto l’Intesa vincente indovinando 10 parole, una in più rispetto a Le bollicine.

Le Senza Ghiaccio sono arrivate all’Ultima catena con un montepremi di 120mila euro, dimezzato più volte fino a giungere all’Ultima parola con una somma di 3750 euro, cifra diminuita ulteriormente con l’acquisto del terzo elemento (1875 euro). Cosa accomunava "Gambe" e "Mani"? La parola centrale iniziava con le lettere"Le" e terminava con la vocale "E". Le campionesse hanno puntato su "Levate", che si è rivelata la parola giusta!

Le polemiche sui social

Per quanto riguarda le polemiche sui social, partiamo subito con i commenti inerenti alla gaffe iniziale di Pino Insegno: "A dire il vero, la battuta ‘quando un uomo con la pistola, incontra un uomo con il fucile eccetera’ era nel film ‘Per un pugno di dollari’", "E niente.. Pino Insegno per parlare de ‘Il buono, il brutto, il cattivo’ fa una citazione da ‘Per un pugno di dollari’… e, parlando del triello, dice il nome di 2 attori su 3. Vabbè…".

Poi le critiche dovute al fatto che nel corso della prima zip da 15mila euro le sfidanti hanno risposto "ciambella" al posto di "ciambelle" e gli autori non hanno dato come valida la soluzione: "Ma se andava benissimo ciambella! Licenziate gli autori per favore!", "Non accettare il singolare è stato da st**nzi", "Ecco, siamo tornati agli standard dell’anno scorso con le zip: in una zip fatta bene le parole devono stare bene SOLO o al singolare o al plurale, altrimenti diventa pura fortuna e non abilità". Quando poi è capitata una definizione relativa alla geografia nell’Intesa Vincente ("Quale Stato ha città Copenaghen?"), Insegno ha ripreso il discorso delle professoresse (rigorosamente al femminile, ma il perché non si è ancora compreso), questa volta dichiarando che finalmente torneranno a guardare il programma grazie alla risposta esatta delle Bollicine. Una battuta, quest’ultima, che ha fatto molto discutere, come sempre, sui social media: "Effettivamente mancava la battuta sulla geografia, erano passate più di 24 ore", "Chi insegna geografia è solo donna?"

Infine, le polemiche sulle Senza Ghiaccio e gli autori: "Le campionesse stanno giocando troppo facile, diciamolo. Telegrammi a gogo e tutto fila liscio. Spero che perdano", "Ma perché chiedono il terzo elemento pure quando le parole sono ovvie e oltretutto le cifre irrisorie??? Un po’ di coraggio, ECCHECCAVOLO!", "Tutti ‘sti riferimenti a Il Signore degli Anelli e nessuno che dà soddisfazione [nell’Ultima catena la parola tra "Anello" e "Amore" era "Tesoro", ma non l’hanno indovinata, ndr.]", "Hanno palesemente rallentato la domanda! [nell’Intesa vincente, quando ormai le campionesse avevano superato il numero di parole trovate dalle avversarie, non sapendo bene come definire la parola ‘scalinata’, hanno formulato la domanda lentamente in modo che finisse il tempo a disposizione: 9 secondi, ndr.]", "Forzatissima quest’ultima parola; gli autori hanno bisogno di riposo e ferie!!!".

