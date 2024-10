Reazione a Catena, i Meno Tre sbagliano (clamorosamente) e i social li stroncano: “Incredibile, che pippe” Nella puntata del 22 ottobre i campioni mantengono il titolo tra gaffe, battute e polemiche sul web: cosa è successo su Rai Uno

Nella nuova puntata di Reazione a Catena, condotta da Pino Insegno su Rai 1 martedì 22 ottobre 2024, i "Meno Tre" (Stefano, Lorenzo e Alberto) vengono sfidati dagli "Sgarbatelli" (Gabriele Sofia e Matilde), tre amici – Sofia e Gabriele sono anche fidanzati – che arrivano dal quartiere Garbatella di Roma e per questo motivo hanno scelto tale nome. Vediamo insieme cosa è successo nel corso della puntata del 22 ottobre a Reazione a Catena.

Reazione a Catena, puntata 22 ottobre 2024: cosa è successo

Dopo le prime fasi del gioco – da "Caccia alla parola" ai "Quando, dove, come, perché" – si passa alle manche più calde del game show, a partire dalle catene di "Una tira l’altra", dove a indovinare la prima zip da 15mila euro al primo colpo sono i "Meno Tre", i quali sbagliano la seconda zip, quella da 20mila euro, quando gli "Sgarbatelli" la passano a loro. Questi ultimi però riescono a trovare la parola della "Zot" e giocano all’Intesa vincente con ben 10 secondi in più rispetto ai campioni. La performance degli "Sgarbatelli" è un po’ deludente tra "forchette" che "tagliano" (il termine era "forbici") e una gaffe di geografia (questa volta Insegno non tira in ballo le professoresse), quando la parola da trovare era "Thailandia", con il conduttore che alla fine, accorgendosi che il giovane Gabriele non la sa, commenta: "Va bene… Avete fatto bene a passarla!". Gli sfidanti conquistano 7 parole, che però non sono sufficienti a battere i campioni, che giungono all'"Ultima catena", dopo aver trovato 9 termini nell'"Intesa vincente", con un montepremi di 121mila euro.

Come spesso accade, la somma iniziale viene dimezzata fino a 7.563 euro durante il percorso per arrivare all'"Ultima parola" e a 3.782 euro con l’acquisto del Terzo Elemento. Cosa accomuna "Gamba" e "Santo"? Il termine centrale inizia con le lettere "St" e finisce con la vocale "O". I campioni puntano sulla parola "Stefano", ma quella giusta è "Stinco". Stefano, Lorenzo e Alberto questa volta tornano a casa a mani vuote, a differenza di quanto accaduto due sere fa.

Nel corso della puntata non sono mancate le battute di Pino Insegno, la prima fatta durante le "Catene musicali", quando i "Meno Tre" indovinano il brano Tarzan Boy dei Baltimora (di solito non ne azzeccano uno): "È un momento storico questo!" (infatti sbagliano la seconda canzone confondendo L’Aurora di Ramazzotti con E poi di Giorgia…); poi ne ascoltiamo un’altra nei "Quando, dove, come, perché", più precisamente nel momento in cui a uno dei percorsi Gabriele (degli "Sgarbatelli") risponde "Hangover" e il conduttore dice: "Non ho capito… a saperlo prima, non abbiamo… avete un hangover? La tengo presente, perché magari è un termine giovanile che gira negli ultimi anni, ma io sono stato impegnato… La discoteca l’ho frequentata un po’ meno negli ultimi anni…"

Le polemiche sui social

Come sempre, sui social media non mancano le polemiche, perlopiù riguardanti la performance dei campioni in carica: "In effetti sono poco svegli", "Dai che da venerdì ci sono i campioni", "Ma sono davvero scarsi. Da indovinare senza manco il terzo elemento", ""Oggi proprio male". E ancora: "Ma davvero non hanno pensato a STINCO? Ma che pippe assurde", "Dai, non può non venirvi in mente stinco!!!", "I tre non la prendono, incredibile. Poi uno si fa certe domande", "Gente che non ha mai sentito dire stinco di santo", "Si ma sveglia eh… eddai. Palesemente stinco di santo".

Poi c’è chi scherza sull"Ultima parola" scelta ("La celeberrima gamba di Stefano") e chi critica Pino Insegno: "A me sembra che su Spugna stessero seguendo lo stesso percorso, è usata per lavare sia i piatti che il corpo, non capisco l’appunto (il conduttore pensava che le due donne stessero portando avanti percorsi opposti durante l’Intesa vincente, ma in realtà non era così, ndr)".

