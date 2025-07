Reazione a Catena, niente da fare per le Pane al Pane tra gaffe storiche e prese in giro: "Non ci posso credere" Le campionesse toscane non hanno indovinato e il web ha sollevato l'ennesima bufera: "Pur con una parola facilissima, non indovinano".

Le Pane al Pane si confermano campionesse di Reazione a Catena. Nella puntata di ieri sera, mercoledì 16 luglio 2025, Olga e le due Giulia sono riuscite a tenersi il titolo del game show di Rai 1, ma senza portarsi a casa il montepremi in palio. A sfidarle, in questa loro terza partita, c’erano i Vento in Poppa, trio campano formato da Antonio, Tommaso e Michele, i primi due di Portici, l’ultimo di Ercolano. Purtroppo per loro, però, l’Intesa vincente non è stata fortunata e con sole tre parole indovinate sono stati eliminati dalle campionesse, che invece ne avevano azzeccate 9.

Le new entry, inoltre si sono rese protagoniste di una gaffe esilarante proprio nel loro ultimo match: qui, la parola da far indovinare al compagno era ‘Guglielmo Marconi‘, e per farlo i due amici hanno formulato la frase "Chi – scoperto – America", mentre avrebbero dovuto dire ‘Radio‘. Ovviamente la risposta è stata ‘Cristoforo Colombo’, peccato che l’errore fosse a monte. Vediamo nel dettaglio cosa è successo nella puntata di Reazione a Catena con Pino Insegno.

Reazione a Catena, puntata di mercoledì 16 luglio 2025: cosa è successo

Eliminati i Vento in Poppa, le Pane al Pane sono giunte alla loro terza Ultima catena con un montepremi potenziale di 108mila euro. Dopo qualche errore e l’acquisto del Terzo elemento all’Ultima parola, però, il bottino è sceso 13.500 euro in gettoni d’oro, mentre il termine che le toscane avrebbero dovuto trovare doveva collegare perfettamente ‘Specie e Pupilla‘. Gli unici indizi a loro disposizione erano le iniziali ‘Pr’ e la finale ‘A’ e, dopo una breve consultazione le campionesse hanno scelto di rispondere con ‘Primitiva‘, ma la soluzione corretta era ‘Protetta‘.

Bufera social contro le Pane al Pane e l’Ultima parola: "Facilissima"

L’errore delle Pane al Pane all’Ultima parola ha scatenato sui social l’ennesima polemica. Il pubblico del game show ha avuto da ridire sulla troppa facilità della soluzione, talmente semplice che sembrava essere scontata. Su X, dove ogni sera i telespettatori si riuniscono per commentare la partita, in tanti hanno commentato aspramente: "Certo che queste tre sono proprio scarse!!!", "Era talmente facile che non ci hanno proprio pensato!", "Ma come primitiva? Non riescono proprio a beccare l’ultima parola, ne dicono sempre una che non c’entra niente", "Niente neanche stasera, pur con una parola facilissima, non indovinano", "Non ci posso credere, in tre non l’hanno presa ma è scritta!", "Ma seriamente non viene in mente protetta?", "Però è davvero banale ma non la indovineranno".

