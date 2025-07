Raoul Bova, l'assist (al miele) di Salvo Sottile: “Una barbarie da Far West”. E intanto Selvaggia asfalta Corona Il conduttore ha preso le difese dell'attore, su X, dopo lo scandalo scoppiato sui presunti messaggi vocali. E anche la Lucarelli è intervenuta con toni forti. Ecco i dettagli.

Mentre tutti gli danno addosso, e si fanno beffe dei messaggi diffusi da Corona, Salvo Sottile decide di andare contro corrente e difendere Raoul Bova. Lo fa dal suo profilo su X, il conduttore, con un messaggio che prende in contropiede gli haters e rilancia le responsabilità di chi avrebbe diffuso i famosi vocali (forse) inviati da Bova. Intanto, anche la blogger Selvaggia Lucarelli ha scelto di schierarsi apertamente. Con un intervento che è un attacco pesantissimo all’autore del podcast Falsissimo: Fabrizio Corona. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Raoul Bova, l’assisti di Salvo Sottile dopo le polemiche

Dopo le clamorose rivelazioni di Fabrizio Corona su Raoul Bova, ecco che un noto giornalista prende la parola in difesa dell’attore. È Salvo Sottile, conduttore del programma di Rai2 Farwest, intervenuto a gamba tesa con un post su X (ex Twitter) proponendo una lettura alternativa dello scandalo Bova.

"L’audio dei vocali di Raul Bova con una signorina", ha scritto Sottile, "rimbalzano ormai ovunque, vengono usati sui social per imitarlo e per*ularlo. Nessun attore o nessun amico è arrivato in suo soccorso per difenderlo, per dire che quello che fa Raoul Bova fuori dal set sono fatti suoi. Lo faccio io". E ancora: "Io non sono suo amico ma credo che ciò che gli è stato fatto sia una barbarie. Come penseranno domani i suoi figli ascoltando tutto questo? Ci avete pensato?".

Poi arriva l’attacco di Sottile agli autori dello scoop: "Vendere e diffondere messaggi privati è un reato e trovo assurdo che nessun garante della privacy, nessun magistrato, nessun rappresentante politico sia saltato sulla sedia vedendo tutto questo e lo abbia fermato. Far finta di nulla di fronte a una lesione della privacy e della libertà personale significa andare verso una deriva pericolosa: il FarWest. Oggi è toccato a Bova, domani a chi toccherà finire nel tritacarne?".

Le parole di Selvaggia Lucarelli e l’attacco a Corona

Dello stesso avviso è anche Selvaggia Lucarelli, che come al solito ha lanciato una stoccata pesantissima. "Noto un sacco di gente divertita", ha scritto la blogger in una storia social, "- pure giornalisti -nel vedere conversazioni private e audio diffusi da un ex detenuto che continua a accumulare decine e decine di cause da persone umiliate, diffamate e mortificate dai suoi modi violenti". Poi la conclusione al veleno: "Del resto, stiamo parlando di una persona legittimata da Fedez suo ex big friend, coccolata da Fagnani (la tua opinione è sempre intelligente!), ringraziata in privato da D’Urso (grazie, solo tu hai il coraggio di dirlo!) e da altri. Grasse risate. Finché non tocca a voi".

