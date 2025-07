Garlasco, Selvaggia Lucarelli smonta la pista del Dna del killer. La bordata che fa infuriare il web La giornalista e giudice di Ballando con le Stelle ha voluto fare chiarezza su alcuni titoli di giornale che escluderebbero la contaminazione della garza

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Selvaggia Lucarelli torna a parlare del delitto di Garlasco. Dopo l’intervista all’avvocato Cataldo Intrieri e la frecciata alla direttrice di Giallo Albina Perri, infatti, la giornalista ha voluto commentare alcuni recenti titoli di giornale riguardanti la presunta contaminazione della garza utilizzata per prelevare materiale biologico dalla bocca di Chiara Poggi al tempo dell’omicidio. Le sue parole, tuttavia, non sono state particolarmente gradite sui social, dove in tanti si sono schierati contro la giudice di Ballando con le Stelle. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco: Selvaggia Lucarelli sulla contaminazione della garza

Dopo l’intervista all’avvocato Cataldo Intrieri e lo sfogo contro la direttrice di Giallo Albina Perri sulle parole di una "sedicente sensitiva" che avrebbe influenzato la famiglia Poggi, Selvaggia Lucarelli è tornata a dire la sua sul caso Garlasco. La giornalista civitavecchiese è intervenuta su X per commentare duramente alcuni articoli di giornale pubblicati di recente. "Riguardo Garlasco, i titoli di questi ultimi giorni ‘Esclusa la contaminazione’ sono fuorvianti ed errati" ha voluto chiarire Selvaggia, specificando come gli esperti non abbiano escluso contaminazioni risalenti all’epoca dell’omicidio di Chiara Poggi nel 2007. "Il DNA sarà pure dell’assassino, ma al momento la perita ha escluso solo contaminazioni recenti" ha spiegato la giudice di Ballando con le Stelle, aggiungendo: "Le comparazioni con il DNA dei tecnici non sono terminate".

Nel suo post su X Selvaggia Lucarelli ha poi allegato quanto riportato da Ansa: "Denise Albani, la perita incaricata dal gip di Pavia Daniela Garlaschelli di compiere gli accertamenti irripetibili nell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, ha escluso che il profilo ‘ignoto 3’ isolato su una garza usata all’epoca del delitto per prelevare materiale biologico dalla bocca della ragazza sia frutto di una contaminazione di coloro che nelle scorse settimane hanno maneggiato il reperto". Sul portale si legge che "il prossimo passo del perito sarà quello di procedere con la comparazione con i profili per esempio di coloro che hanno effettuato le foto in sala autoptica o di eventuali altri assistenti del medico legale".

La reazione (furiosa) dei social alle parole della giudice di Ballando

Il commento di Selvaggia Lucarelli condiviso oggi in mattinata – come detto – non è andato giù a un’ampia fetta del popolo del web, che ha protestato contro la teoria della giornalista. "Oltre che procuratore magistrato ora chimica biologa anatoma" si legge sui social, dove in tanti (anche fan della stessa Selvaggia) hanno chiesto cautela: "Ti stimo come professionista (…) Però devo dirti che ho sperato, per te, che tu smettessi di parlare di Garlasco", "Questo non è caso tuo, non puoi fare un’inchiesta", "Selvaggia ti amo ma per favore non prendere posizioni su un caso così complesso e delicato". In un’indagine che sta catalizzando l’attenzione mediatica, ovviamente, non manca chi si appella alla prudenza: "Aspettiamo gli esiti delle indagini e silenziamo i processi mediatici".

