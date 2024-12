Amici 24, anticipazioni: clamorosa sfida di massa, Celentano contro il ritorno di Todaro, un 'big' cambia squadra Nella 12esima puntata del talent show di Maria De Filippi su Canale 5 ci sarà anche il cambio squadra di un allievo: giudice, classifiche canto e ballo, spoiler

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Amici 24 entra nel vivo. Oggi domenica 15 dicembre 2024 andrà in scena la dodicesima puntata stagionale del pomeridiano del talent show di Maria De Filippi e – stando a quanto emerso dalle anticipazioni – non mancheranno le sorprese. Appuntamento, come sempre, su Canale 5 a partire dalle 14, prima di lasciare a spazio a Silvia Toffanin e al salotto di Verissimo. Per gli allievi della scuola è in arrivo un provvedimento disciplinare molto severo: cosa succederà? Scopriamo tutte le anticipazioni, dagli ospiti agli allievi in gara fino alle sfide, le classifiche e gli spoiler.

Amici 24, oggi la dodicesima puntata: anticipazioni e ospiti (14 dicembre)

Si rinnova l’appuntamento pomeridiano di Amici. Nella puntata di oggi domenica 15 dicembre 2024 – la 12esima stagionale su Canale 5 – riparte la sfida tra gli allievi della scuola di Maria De Filippi. Dopo l’eliminazione di Diego Lazzari in gara ci sono: Antonia, Chiamamifaro, Deddè, llån Muccino, Luk3, Jacopo Sol, Nicolò, Senza Cri, TrigNo e Vybes per la categoria canto e Alessia, Alessio, Chiara, Dandy, Daniele, Francesca e Teodora per la categoria ballo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La puntata di oggi vedrà anche un super-ospite internazionale. In studio, infatti, ci sarà il cantante Sting; l’ex frontman dei Police, reduce dall’ospitata di sette giorni fa nel salotto di Fabio Fazio, duetterà con Giordana Angi. I giudici della gara di canto saranno Alex Britti e I Ricchi e Poveri, mentre Raimondo Todaro farà il suo ritorno ad Amici (è stato maestro di danza per tre edizioni, prima dell’addio dello scorso autunno) e sarà il giudice della sfida di ballo.

Cosa succederà oggi ad Amici (spoiler)

Stando a quanto rivelato dalle anticipazioni emerse dopo le registrazioni, con l’ingresso di Jacopo Sol nel team di Rudy Zerbi llån Muccino cambierà squadra e sbarcherà alla corte di Anna Pettinelli, che accoglierà anche il nuovo allievo Deddè. TrigNo avrebbe vinto la sfida contro un aspirante allievo di nome Matteo, mentre Dandy si sarebbe aggiudicato la sfida contro Alessandro. Ancora out per infortunio, invece, Teodora. Chiara vincerà la gara di ballo (con tanto di complimenti di Raimondo Todaro, che ha rivelato di vedere già al Serale anche Daniele, secondo classificato), mentre Antonia dominerà la classifica di canto con ovazione del pubblico. Ultimi (e quindi in sfida nella prossima puntata) Alessio e Chiamifaro. Non mancheranno, infine, le scintille; proprio come ai vecchi tempi, infatti, Alessandra Celentano sarà protagonista di un’accesa lite con Raimondo Todaro. L’insegnante di danza si sarebbe inoltre lamentata della questione della pulizia in casetta: Zerbi e Pettinelli, stufi della situazione, avrebbero deciso di mettere tutti gli allievi in sfida (tranne Alessia, Senza Cri, Dandy e Teodora) come punizione.

Quando e dove vederlo (domenica 15 dicembre 2024)

La decima puntata Amici 24 va in onda oggi in tv su Canale 5. Appuntamento nel pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset a partire dalle 14. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, tramite app o sito ufficiale.

Potrebbe interessarti anche