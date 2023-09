Raimondo Todaro "provolone", nuovi indizi sulla rottura con Francesca Tocca Continuano i rumors sulla fine della relazione tra i due ballerini. Ora, una particolare segnalazione sul professore di Amici potrebbe dare ulteriori conferme.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

Da un po’ di tempo si sono fatte più intense le voci che vedrebbero i ballerini Raimondo Todaro e Francesca Tocca in profonda crisi (e nemmeno la prima) tanto da essere arrivati alla rottura. Ad aggiungersi ai diversi indizi che potrebbero far pensare alla fine della relazione, arriva ora una segnalazione riportata dall’esperta di gossip Deianira Marzano con tanto di foto. Ecco di cosa si tratta.

Raimondo Todaro "provolone": la segnalazione

Già in precedenza, era stata proprio l’esperta di gossip Deianira Marzano a condividere la segnalazione di un utente che aveva visto Todaro e la Tocca litigare all’interno di un ristorante in Sardegna. Uno dei primi indizi che aveva portato molti a ipotizzare una nuova crisi, se non addirittura una concreta rottura tra i due.

Oggi, la Marzano torna a parlare dell’argomento condividendo con i suoi follower un’altra segnalazione: "Ti segnalo ieri Raimondo che faceva il provolone con diverse ragazze a Palermo", le ha scritto un utente social inviandole una foto che ritrae lo stesso ballerino mentre fa una foto con una fan. Una foto che di per sé non ha nulla di scandaloso o sconveniente, e infatti si tratta di voci da prendere come tali, perché non c’è nulla che possa confermare veramente quanto scritto dallo stesso utente Instagram.

Una segnalazione che, tuttavia, molti fan hanno interpretato come l’ennesimo indizio di una profonda crisi sentimentale tra Raimondo Todaro e la moglie Francesca Tocca. Sarà davvero così?

Todaro e Tocca ancora insieme ad Amici?

Mentre Raimondo Todaro è già stato confermato come professore di ballo latino americano anche per la prossima edizione di Amici di Maria De Filippi, sulla presenza di Francesca Tocca, ballerina professionista ormai storica del programma, non abbiamo certezze. In realtà è molto probabile che anche quest’anno la regina dei talent abbia deciso di avvalersi della bravura di Francesca nel corpo di ballo dei professionisti, dato che da anni ormai rappresenta la danza latino americana in maniera eccezionale.

È molto probabile perciò che, in crisi o meno, Raimondo Todaro e Francesca Tocca si ritroveranno a collaborare professionalmente accanto a Maria De Filippi e, magari, sarà proprio la prossima edizione di Amici a rivelare esattamente in che rapporti sono e saranno. Non è la prima volta che i due passano momenti di crisi tanto da separarsi anche per diverso tempo, nulla è quindi scontato e non rimane che attendere un’eventuale dichiarazione ufficiale o qualche indizio che possa realmente confermare un’ipotetica rottura.

Potrebbe interessarti anche