Raimondo Todaro e Francesca Tocca di nuovo insieme: la foto scaccia-crisi I due ballerini hanno messo a tacere le voci secondo cui il loro matrimonio sarebbe arrivato al capolinea: sui social uno scatto "hot".

Da ormai diversi giorni si parlava di una possibile crisi tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca: i due ballerini di Amici sono legati da più di dieci anni, ma secondo diverse fonti quest’estate avrebbero attraversato un periodo piuttosto turbolento. Ora, però, i diretti interessati hanno deciso di mettere a tacere le voci sulla loro presunta crisi: dopo l’intervista di lui a Verissimo, nella quale ha negato ogni cosa, è arrivato anche uno scatto inequivocabile pubblicato da lei su Inatagram.

Francesca Tocca, lo scatto scaccia-crisi con Raimondo Todaro

Le voci di una possibile crisi tra i due ballerini si sono sollevate alla fine di agosto, quando Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono stati visti in Sardegna, durante le loro vacanze, mentre litigavano furiosamente, tanto che lei aveva lasciato da sola il ristorante in cui si trovavano. La foto che Tocca ha pubblicato oggi sul suo profilo Instagram, però, sembra fugare ogni dubbio: i due appaiono a letto, senza veli, in uno scatto che racconta un momento intimo della coppia. "Ciao scemo", ha scritto la ballerina nella didascalia della foto, riferendosi ovviamente al marito. Sembra, dunque, che Francesca Tocca abbia voluto mettere a tacere tutti coloro che davano il suo matrimonio al capolinea, dimostrando anzi che lei e Todaro sono più uniti che mai.

Le parole di Raimondo Todaro

La stessa cosa aveva fatto Raimondo Todaro, che domenica 10 settembre è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Dopo aver parlato del suo passato e aver rivelato per la prima volta di aver affrontato un tumore, il ballerino ha raccontato alcuni dettagli sulla sua vita privata, e in particolare sul suo matrimonio con Francesca Tocca. "Le cose vanno bene, siamo un po’ biricchini, nel senso che ci amiamo tanto, ma come tutte le coppie abbiamo alti e bassi. Però, sì, va tutto bene", ha detto il professore di Amici durante la sua intervista. In seguito, ha anche commentato l’episodio avvenuto in Sardegna: "Questa estate è successo semplicemente che abbiamo litigato e siccome Francesca è un po’ impulsiva ha preso, si è alzata e si è allontanata. Ma subito hanno scritto ‘sono in crisi, si sono lasciati’. Ma sono litigi che hanno tutte le coppie". Niente crisi in vista, dunque, per la coppia di ballerini più amata della televisione.

