Anna Tatangelo incinta, spunta la foto social col pancione. Ma è mistero sul padre del bambino La cantante, ex storica di Gigi D'Alessio, ha svelato su Instagram la nuova gravidanza. Per lei è in arrivo il secondo figlio. Ma non è ancora noto il nome del papà.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Anna Tatangelo sconvolge i fan. È arrivato infatti negli scorsi minuti, l’annuncio social di una nuova gravidanza per la cantante partenopea. Anna, ex storica di Gigi D’Alessio, aveva già avuto un figlio nel marzo del 2010. Ma stavolta ha colto di sorpresa tutti, dato che non sono noti nuovi amori o flirt in atto per la Tatangelo. Ecco perché, dopo la gioia di molti per la notizia, è già scattato online un tam-tam impazzito per capire chi è stavolta il padre del bambino (o bambina). Scopriamo qui sotto tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti su questa storia.

Anna Tatangelo, l’annuncio choc sulla gravidanza

Come un fulmine a ciel sereno, oggi, è arrivato un post Instagram che ha sconvolto letteralmente il web. La 38enne cantante Anna Tatangelo, ex compagna di Gigi D’Alessio, è in dolce attesa. Lo ha comunicato lei stessa, condividendo con i fan una foto del pancino, con tanto di frase inequivocabile aggiunta in calce.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Oggi sei tu la mia scelta di libertà", ha scritto l’artista partenopea, con evidente emozione. "Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande". E in effetti, di domande al momento ce ne sono parecchie. Perché non risulta che Anna Tatangelo sia impegnata in una relazione stabile. E l’unico indizio che abbiamo (se così si può dire) risale a parecchi mesi fa.

Il mistero del padre e le ipotesi sulla gravidanza Anna Tatangelo

Tempo fa si parlava infatti di un flirt in corso tra Anna Tatngelo e Giacomo Buttaroni, 29ennne allenatore di calcio. I due erano stati paparazzati dal settimanale Chi, in data 20 novembre 2024. E nelle immagini parevano felicissimi, decisamente complici. Ma sul rapporto non si è saputo molto di più. Né erano circolate voci circa un desiderio di Anna, del tutto comprensibile, di diventare madre una seconda volta.

La Tatangelo è infatti già mamma di Andrea, nato durante la relazione con Gigi D’Alessio, precisamente il 31 marzo 2010. Il nuovo bebè in arrivo, quindi, allargherà la famiglia e potrebbe fare contento, indirettamente, anche lo stesso D’Alessio. Con cui i rapporti sono rimasti comunque distesi. Insomma, non è certa per il momento la paternità del nuovo figlio (o figlia) di Anna Tatangelo. Ma è sicuro che era fortemente voluto. Lo testimoniano le parole della cantante. A cui non ci resta che augurare il meglio, ovviamente.

Potrebbe interessarti anche