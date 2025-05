Fiorello (finalmente) torna in onda, il nuovo show dopo Viva Rai2: data e anticipazioni. Cosa farà

Federica Massari Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista nata nella città di Parthenope, si definisce "madriletana". Da anni scrive (per un numero imprecisato di testate) di spettacoli e musica, TV e calcio.

Nel giorno del suo compleanno Fiorello potrebbe farsi un grandissimo regalo e dare gioia ai fan tornando in radio. Il 16 maggio infatti, quando lo showman compirà 65 anni, potrebbe tornare in radio nello stesso orario che una volta fu di Viva Radio2, nel primo pomeriggio.

Fiorello torna in onda dopo VivaRai2

Secondo quanto diffuso da Adnkronos il mattatore siciliano dovrebbe tornare in radio proprio venerdì prossimo, 16 maggio, nel giorno del suo compleanno. Andrebbe in onda nel pomeriggio di Rai Radio 2 nella stessa fascia oraria di quello che una volta era Viva Radio2, che poi si è trasformato in Viva Rai 2 trasmesso con enorme successo in televisione. A distanza di mesi dopo la fine della trasmissione che svegliava gli italiani con allegria ed entusiasmo. Per capire tutti i dettagli del ritorno in radio di Fiorello bisognerà attendere soltanto tre giorni, per ora l’agenzia di stampa non si è sbilanciata. Tuttavia è stato diffuso un nome provvisorio che sarebbe Radio 2 Extra. Non si conoscono dettagli del cast e del format di questa nuova avventura radiofonica del conduttore siciliano. Inoltre ci sono due ipotesi sulla durata dello show in radio: si pensa che questa trasmissione sia soltanto un assaggio di quello che sarà trasmesso durante il prossimo autunno. Oppure questo nuovo show potrebbe andare in onda per alcune settimane fino a quando poi ci sarà la chiusura per l’estate.

Il futuro in televisione di Fiorello

La Rai potrebbe quindi avere di nuovo a disposizione uno dei suoi pezzi da novanta in radio e chissà magari presto rivedremo lo showman anche in tv. Inoltre negli ultimi tempi si stanno facendo avanti delle ipotesi che vorrebbero Fiorello ricongiungersi con il suo amico di sempre, Amadeus, sul Nove. Che si tratti di semplici rumors o di verità non è dato saperlo, per ora. Tuttavia l’azienda di viale Mazzini di sicuro farà carte false per non lasciarsi sfuggire uno dei conduttori più amati di sempre che con la sua simpatia ha incantato anche il pubblico del Teatro Ariston durante i Festival di Sanremo condotti proprio da Amadeus. Poi ha suonato la carica di mattino presto con il suo Viva Rai2, naturale estensione di Viva Radio2. E adesso potrebbe tornare nella stessa storica fascia oraria del precedente show per portare simpatia e ironia al pubblico della radio della Rai. Bisogna aspettare soltanto pochi giorni e finalmente, venerdì 16 maggio, vedremo se Fiorello festeggerà in grande stile, in onda, il suo sessantacinquesimo compleanno.

