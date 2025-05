Fiorello-Rai, l’accordo diventa un giallo. Il retroscena dalla Svizzera Ieri si parlava di un rientro del conduttore in radio, previsto per il 16 maggio prossimo. Ma nuove indiscrezioni e retroscena clamorosi ora cambiano le carte in tavola.

Diventa un vero rebus l’attesissimo ritorno di Fiorello in Rai. Solo ieri, infatti, si parlava di un nuovo programma su Radio2, ipoteticamente al via da venerdì 16 maggio. Ma a quanto pare le voci sono state affrettate, come riportano oggi diverse fonti discretamente affidabili. Dirigenti Rai, in trasferta in Svizzera per l’Eurovision, avrebbero smentito chiaramente i rumor sul conduttore e amico stretto di Amadeus. Anche se altri esperti del settore continuano a credere che qualcosa, sotto sotto, stia bollendo in pentola per davvero. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Fiorello, il ritorno su Radio2 diventa un rebus

Tempo neanche ventiquattro ore, e il sogno di risentire Fiorello su Radio2 si scioglie come neve al sole. Colpa di alcuni aggiornamenti dell’ultim’ora provenienti dal Messaggero e corroborati dal solito Giuseppe Candela, tramite il suo profilo X. Insomma, Fiorello non dovrebbe esserci, venerdì 16 maggio, alla guida del nuovo programma ipotizzato come successore di Viva Radio2. E a dirlo sarebbero indizi difficilmente ignorabili.

"Alcuni alti dirigenti Rai in trasferta a Basilea per #Eurovision2025", si legge sul profilo X di Cinguetterai, "smentiscono l’indiscrezione lanciata dall’Adnkronos: al momento non è previsto il ritorno di Fiorello su Radio 2 con #Radio2Extra". E ancora, sulla notizia si lancia anche il sopracitato Candela, che in sostanza aggiunge pochi dettagli ma conferma il ‘succo’ della questione: "Adnkronos annuncia l’arrivo di Fiorello a Radio2, già dal 16 maggio. Il Messaggero smentisce citando dirigenti Rai in trasferta a Basilea. La verità forse è nel mezzo. L’azienda corteggia Fiorello e non fornisce commenti ufficiali. Ma non è previsto nessun annuncio il 16 maggio".

Le indiscrezioni sul ritorno in radio di Fiorello

Restano quindi tanti dubbi. Perché se ormai è certo che Fiorello non ci sarà, venerdì prossimo, su Radio 2, non è detto che il suo ritorno sia lontano. Il mattatore Rai è infatti ‘inattivo’ da parecchio tempo, e pare improbabile che se ne resti a guardare ancora a lungo. Intanto, le indiscrezioni dell’Adnkronos, che parlavano di uno show nella stessa fascia pomeridiana del precedente, restano lettera morta.

Si pensava anche che il nuovo Radio 2 Extra – questo il nome circolato ieri – sarebbe stato una sorta di ‘assaggio’ del vero e proprio programma atteso per l’autunno. Ma questa informazione, al pari delle precedenti, andrà di nuovo confermata e analizzata nel dettaglio. Mentre il diretto interessato, Fiorello, resta in silenzio e (chissà) si bea della confusione che si è venuta a creare. Così presto potrà tornare in scena e fare chiarezza in prima persona.

