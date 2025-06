La Rai cerca il nuovo Boss in Incognito: due big in lizza dopo la ‘fuga’ di Max Giusti a Mediaset. Chi sono Dopo il passaggio di Max Giusti a Mediaset, Rai 2 valuta due candidati per l’undicesima edizione: Gabriele Corsi e Riccardo Rossi.

Il trasferimento di Max Giusti a Mediaset in esclusiva ha lasciato uno slot vuoto nel cast di conduttori della Rai. Viale Mazzini dovrà infatti trovare un sostituto alla conduzione di Boss in Incognito, il reality show ambientato nel mondo del lavoro, uno dei titoli confermati nella prossima stagione dopo gli ottimi riscontri di pubblico ottenuto nell’ultima edizione trasmessa lo scorso gennaio.

Il programma, che tornerà con l’undicesima edizione, avrà quindi un nuovo volto alla guida, e secondo quanto anticipa in anteprima Davide Maggio, la scelta si restringe a due nomi: Gabriele Corsi e Riccardo Rossi.

Rai, Gabriele Corsi o Riccardo Rossi per sostituire Max Giusti

Entrambi sono in corsa per la conduzione del docureality che racconta il mondo del lavoro e le dinamiche aziendali da un punto di vista inedito, con l’imprenditore "sotto copertura" tra i suoi dipendenti. Per Gabriele Corsi non sarebbe un debutto assoluto: la voce Rai all’Eurovision ha già timonato il programma nel 2018, prima che venisse affidato a Max Giusti, dimostrando una certa familiarità con il tono e il ritmo del format. Dall’altra parte, Riccardo Rossi rappresenta un’opzione più sperimentale: l’attore romano ha meno esperienza alla conduzione in prima serata, ma il suo profilo ironico e popolare potrebbe rivelarsi efficace per un racconto empatico come quello proposto da Boss in Incognito.

La decisione finale è attesa a breve, anche perché l’inizio delle registrazioni è ormai imminente. La Rai dovrà quindi sciogliere in fretta le riserve e puntare su un volto capace di garantire continuità, ma anche di portare una nuova energia al programma. L’uscita di scena di Giusti, che ha saputo imprimere al format uno stile personale nelle ultime edizioni, apre dunque una nuova fase: resta da capire quale direzione prenderà il programma, tra il ritorno di un ex conduttore rodato e il possibile debutto di un volto meno ‘convenzionale’.

Il successo di Boss in Incognito con Max Giusti

Trasmesso dal 2014 al 2018 e poi dal 2020 su Rai 2, Boss in Incognito è stato guidato da Max Giusti nelle ultime cinque edizioni, tutte accompagnate da buoni risultati di share. L’ultima stagione ha viaggiato a una media di circa il 6%, un risultato simile a quello ottenuto dall’edizione precedente. In precedenza, si sono alternati alla guida show Costantino della Gherardesca (2014), Flavio Insinna (2015-2016), Nicola Savino (2017) e Gabriele Corsi (2018). Giusti pochi giorni fa ha annunciato il suo passaggio a Mediaset, dove lavorerà su nuovi format per rilanciare il palinsesto di Canale 5 e Italia 1. Per lui si parla della conduzione di un quiz show pomeridiano sull’Ammiraglia che andrà a sostituire Avanti un altro di Paolo Bonolis, destinato a farmarsi.

