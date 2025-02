'Stasera c'è Cattelan' riparte da Olly: confessioni post Sanremo e l'allarme Eurovision Dopo la vittoria a Sanremo 2025, Olly prosegue il suo tour televisivo con un'ospitata da non perdere nella prima puntata di Stasera c'è Cattelan (oggi 18 febbraio).

Dopo aver condotto il DopoFestival durante la 75ª edizione di Sanremo, Alessandro Cattelan è pronto a tornare con una nuova stagione di Stasera c’è Cattelan… su Rai2. Il late night show della Rai riprenderà stasera – martedì 18 febbraio – alle ore 00:00 su Rai 2. La nuova edizione promette di mantenere lo spirito originale del programma, arricchendolo con novità e ospiti di rilievo. Ecco tutte le anticipazioni.

Anticipazioni Stasera c’è Cattelan, gli ospiti della prima puntata: Olly parla dopo la vittoria a Sanremo

Ad inaugurare la nuova stagione di Stasera c’è Cattelan sarà Olly, giovane cantante italiano e vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con la sua canzone "Balorda Nostalgia". Olly ha recentemente richiesto una settimana di tempo per decidere se rappresentare l’Italia all’Eurovision, dichiarando: "Non avevo considerato la possibilità di vincere Sanremo e ho bisogno di tempo per assimilare gli ultimi eventi". La Rai ha accolto la sua richiesta, concedendogli il tempo necessario per prendere una decisione ponderata. E non è detto che stasera Cattelan non riesca a farlo sbilanciare ulteriormente sulla questione, magari con un annuncio ufficiale sul suo futuro all’Eurovision.

ltre a Olly, la prima puntata vedrà la partecipazione di Valeria Golino e Tecla Insolia. La presenza di questi ospiti promette una serata ricca di contenuti interessanti, spaziando dalla musica al cinema e alla televisione.

Stasera c’è Cattelan, anticipazioni e la novità dell’ospite misterioso

Una delle novità più intriganti di questa stagione è l’introduzione dell'"ospite misterioso". Al termine di ogni puntata, un ospite a sorpresa verrà presentato in modo particolare, con il pubblico che scoprirà la sua identità insieme ad Alessandro Cattelan. Questa nuova rubrica aggiunge un elemento di suspense e curiosità al format del programma.

La musica continuerà ad essere un elemento centrale dello show, con la presenza degli Street Clerks che accompagneranno il conduttore e gli ospiti durante le varie esibizioni. Le rubriche con il pubblico e le interviste con i protagonisti del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport rimarranno pilastri fondamentali del programma, garantendo momenti di intrattenimento e approfondimento.

Orario, canale, diretta streaming

Con una combinazione di ospiti di rilievo, nuove rubriche e l’inconfondibile stile di Alessandro Cattelan, la nuova stagione di Stasera c’è Cattelan… su Rai2 si preannuncia imperdibile. L’appuntamento è per martedì 18 febbraio alle ore 00:00 su Rai 2, per una serata all’insegna del divertimento e della buona compagnia.

