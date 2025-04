Affari Tuoi, Angela (incinta) snobba il marito e perde una fortuna. De Martino sceglie il nome della figlia: “Te ne sarà grata” Nella puntata del 15 aprile, la partita di Angela e Giuseppe parte abbastanza bene, ma nel finale c'è un colpo di scena e i social ironizzano: cosa è successo

È Angela a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di martedì 15 aprile 2025 nell’access prime time di Rai Uno. La concorrente della regione Puglia, infermiera di professione, pesca il pacco numero 1 e sfida il Dottore (Pasquale Romano) insieme al marito Giuseppe. Ha una figlia che si chiama Giulia e ha 1 anno e mezzo. Ma non solo, perché "c’è un’altra femminuccia in arrivo che non ha ancora un nome". La coppia è indecisa tra due nomi: Giada – il nome che piace al marito – e Carla, quello che vorrebbe darle Angela, ma la decisione "spetterà a Giulia", anche se il padre sottolinea: "Diciamo che dovrei sceglierlo io, perché quello della primogenita l’ha deciso lei". Prima di iniziare la partita, Thanat, in tenuta da cameriere, raggiunge il conduttore in studio per presentare la specialità del giorno: i taralli. Ecco cosa è successo durante la puntata del 15 aprile 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 15 aprile 2025: cosa è successo

La partita di Angela e Giuseppe comincia tra alti e bassi, perché eliminano subito 200 euro, 500 euro, 0 euro (la coppia balla Anema e Core con Stefano De Martino), 100mila euro, i taralli e 50mila euro. Per cominciare, il Dottore offre 33mila euro, assegno che viene tritato senza alcuna esitazione. Poi vanno via 5mila euro, 20 euro (nel pacco di Deborah, new entry della Sicilia) e 75 euro. Insomma, tre tiri decisamente fortunati questi ultimi. Il Dottore propone il cambio, ma Angela vuole proseguire la sua corsa con numero 1. "Non ho numeri, non li ho sognati, anche se ho fatto un sogno strano, ma non c’eravate tu, Thanat o Lupo" confessa la concorrente prima di chiamare il pacco da 10 euro. Poi la coppia spiega che il numero 8 rappresenta il mese del loro matrimonio e per questo lo tengono ancora in gioco, mentre decidono di puntare su pacco 11 di Armando, nonostante il timore ("Armano mi fa paura" dice), avendo lui cifre abbastanza alte di consueto. Per fortuna, nel suo pacco c’è solo un euro e la gioia la fa da padrona in studio. Eliminati 100 euro, il Dottore offre 39mila euro e Giuseppe dice: "Due tiri li farei, ma decidi tu. Non vorrei trovare le chiavi fuori, non mi andrebbe di vivere una vita sul divano". "Mi è difficile chiamare alcuni numeri. Mi sento un po’ combattuta" dichiara lei per poi far tritare l’assegno al marito.

Una volta usciti anche i 75mila euro e 10mila euro, con solo i 50 euro tra i blu, il Dottore, per altri due tiri, propone solo il cambio e Giuseppe chiede alla moglie: "Che senti?" "Io non sento niente, tu hai un numero da prendere?" domanda all’uomo. Lui è convinto: "L’8", ma Angela rifiuta il cambio. "Io ho sognato un ex pacchista, Alberto delle Marche, quello della mano che può essere di piuma e di ferro… Quindi chiamo il 9 delle Marche" dice la concorrente, decisa a tenere il proprio pacco perché "è quello che mi ha dato il destino e resta qui". Poi scopre che nel pacco ci sono 50 euro. Sul tabellone restano solo pacchi rossi: 15mila, 20mila, 30mila, 200mila e 300mila euro. A questo punto il conduttore ricorda: "Soldi sicuri! Qui si gioca tre contro uno (con la bimba in grembo ndr)!" Nel numero 13, chiamato subito dopo, trovano 300mila euro, ma entrambi sembrano prenderla con filosofia: "Prima o poi qualcosa doveva uscire, sono rimasti quelli". Il Dottore si gioca a carte il tiro successivo e Angela pesca l’offerta, che è 30mila euro, secondo premio sul tabellone.

Ora la concorrente è indecisa tra il 7, pacco del giorno in cui ha fatto il provino e anche quello in cui ha ricevuto la conferma, e l’8, il numero del marito, ma alla fine punta sul 7 ed elimina 15mila euro. Angela chiede al Dottore 100mila euro, ma quest’ultimo le offre la metà, 50mila euro. "Adesso diventa impegnativo. Sono soldi. Io mi sono divertita un sacco, non pensavo di vivere un’esperienza del genere a 32 anni. Questa è la prima volta che faccio qualcosa per me, lasciare mia figlia a casa è stato impegnativo. Faccio questa esperienza per le mie figlie. 200mila euro ti cambiano la vita, 20mila no. 50 sono un aiuto, io non me la sento di gettare all’aria 50mila euro. Quindi ringrazio e accetto". commenta la concorrente. Il marito però la pensava diversamente: "L’offerta è buona, ma abbiamo due paracaduti da 20mila e 30mila euro". Poi escono i 20mila euro e nel gran finale restano 30mila euro e 200mila euro. Allora il Dottore chiama e chiede un parere al conduttore, che pensa i 200mila siano nel pacco di Giuseppe, l’8.

Dopo la canonica "manciata di secondi", il conduttore ricorda che "c’è una diatriba in casa", e poi aggiunge: "Secondo Angela la secondogenita si chiamerà Carla, mentre secondo Giuseppe il suo nome sarà Giada. E se i 200mila fossero proprio nel pacco 8?" La concorrente risponde: "Eh, la chiamerei Giada!" Subito dopo aver ascoltato le parole del conduttore ("Con questo finale non si decide solo la sorte della partita, ma il nome di una bambina"), scoprono che nel loro pacco ci sono 30mila euro. "Si chiamerà Giada! Noi festeggiamo e attendiamo con ansia la piccola Giada!" conclude Stefano De Martino entusiasta.

Social divisi tra polemiche, gioia e ironia

Dopo la puntata del 15 aprile 2025 di Affari Tuoi, i social si dividono tra polemiche, entusiasmo e ironia: "Pensa non essere ancora nata ma già Stefano De Martino ti conosce e ha scelto anche il tuo nome", "Amico lasciala, non ti ha ascoltato completamente e nel tuo pacco c’erano i soldoni", "Io la chiamerei Giada solo perché lo dice Stefano De Martino", "Aveva ragione lui tutta la sera e lei lo ha ignorato", "Il marito voleva cambiare il pacco con il numero 8. Eh, aveva capito tutto", "Meno male la bambina si chiamerà Giada perché con tutto il bene Carla non si poteva sentire", "Stefano stasera ha anche salvato una povera bambina dal chiamarsi Carla nel 2025. Un giorno te ne sarà grata", "Che ca**o esultano, il marito voleva cambiare con l’otto", "Non Affari Tuoi che diventa una specie di Gender Reveal".

