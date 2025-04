Quarto Grado, salta la puntata di stasera: perché Nuzzi si ferma e quando torna in onda Stop momentaneo al programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che salterà la sua consueta puntata in occasione del venerdì Santo.

Oggi, venerdì 18 aprile 2025, in occasione del Venerdì Santo che precede la Pasqua, il palinsesto televisivo di casa Mediaset subirà alcune variazioni. In particolare, il talk show Quarto Grado di Rete4, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, questa sera non andrà in onda con la sua consueta puntata. Si tratta però solo di uno stop momentaneo dovuto proprio alle feste Pasquali: ecco cosa vedremo al suo posto per questa sera e quando tornerà in onda.

Quarto Grado non va in onda: cosa vedremo al suo posto

"Grazie per averci seguito, vi ricordiamo che venerdì 18 aprile Quarto Grado non andrà in onda", sono state le parole utilizzate dai conduttori Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero nel corso dell’ultima puntata dell’11 aprile. Questa sera, infatti, il talk show non andrà in onda e al suo posto vedremo Il Re dei Re, un film storico del 1961 ispirato ai vangeli. Una scelta fatta proprio in occasione dell’arrivo della Pasqua.

I tanti spettatori affezionati a Quarto Grado non hanno però nulla di cui preoccuparsi, perché il talk tornerà regolarmente il prossimo venerdì 25 aprile, in occasione dell’Anniversario della Liberazione, dalle ore 21.20 circa su Rete4. E come sempre la puntata sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Quarto Grado, le inchieste attuali: da Liliana Resinovich a Pierina Paganelli

Come è accaduto nell’ultima puntata in onda venerdì 11 aprile, Quarto Grado ritornerà molto presto per affrontare tutti i recenti casi di cronaca nera che hanno destato maggiore attenzione e discussione. Primo su tutti il caso di Liliana Resinovich, la donna triestina dapprima scomparsa e poi ritrovata morta nel gennaio 2022. Dopo l’iniziale ipotesi di suicidio, le ulteriori indagini hanno portato alla formulazione dell’ipotesi di omicidio e, nelle ultime settimane, il marito Sebastiano Visentin è entrato ufficialmente nella lista degli indagati. Molte sono ancora le domande senza risposta a proposito di questo caso.

Ma i dubbi continuano anche sul delicato caso di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate nell’autorimessa della palazzina in cui abitava, nel 2023 a Rimini. Su questo caso aleggiano ancora moltissime ombre e gli audio registrati da una videocamera la sera del delitto stanno facendo emergere nuovi retroscena che potrebbero portare a ulteriori sviluppi. Per il momento, Louis Dassilva rimane in carcere mentre la nuora di Pierina, ovvero Manuela Bianchi, è indagata per favoreggiamento. Quarto Grado affronterà dunque gli sviluppi di questi casi ancora irrisolti (e molti altri) ripercorrendo nuovamente tutto ciò che è stato fatto e detto fino ad ora.

