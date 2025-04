Quarto Grado frega tutti: dà la notizia e ospita Sebastiano Visentin indagato. Cosa è successo Scoop del programma di Rete Quattro nella puntata di venerdì 11 aprile: cosa è successo

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Il marito di Liliana Resinovich, Sebastiano Visentin, è stato iscritto nel registro degli indagati. Un atto atteso, quasi diremmo dovuto, visto che ormai è stata abbandonata l’ipotesi a lungo al vaglio degli inquirenti del presunto suicidio della donna, ma una notizia che comunque fa clamore vista l’attenzione mediatica sulla vicenda e che è stata data in anteprima durante la puntata di venerdì 11 aprile di Quarto Grado.

Gianluigi Nuzzi cattura le prime parole di Sebastiano Visentin indagato

Gianluigi Nuzzi è riuscito a raccogliere le prime parole del marito di Liliana, dando questa notizia che, prevedibilmente, nel tempo di un battito di ciglia ha fatto il giro del web. Quarto Grado nella puntata di venerdì 31 aprile ha infatti ospitato in collegamento da casa sua, dove c’è l’inviata Ilaria Mura, Sebastiano Visentin e il fratello della moglie morta. Il conduttore ha avuto modo di porre tutte le sue domande a Visentin alla luce della novità che lo riguarda, in un dialogo che è stato molto seguito e discusso sui social.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A quanto si capisce, l’inviata è arrivata in casa di Sebastiano, lui gli ha aperto la porta, e poi Gianluigi Nuzzi gli ha chiesto di parlare per raccogliere prima di tutti le sue parole. Dopo che l’uomo ha raccontato di sentirsi sereno e pronto a rispondere alle domande degli inquirenti, il dialogo si è aperto direttamente con il conduttore anche se l’uomo sembra piuttosto ritroso, racconta però di aver ricevuto delle minacce, e poi si apre di più alla conversazione. "Ti vedo un po’ stanco" gli chiede Nuzzi, ma Sebastiano parla solo di stanchezza, poi sottolinea che "io non sono accusato di essere l’assassino, sono solo indagato". Comunque uno scoop in piena regola, parole che sono state infatti riprese ampiamente da tutti gli organi di informazione che si occupano di cronaca.

Poco prima, era andata in onda un’altra esclusiva, su un altro fatto di sangue tornato prepotentemente di attualità in questi ultimi giorni. Quarto Grado infatti, ha avuto un’intervista esclusiva con i genitori di Andrea Sapio, l’amico del fratello di Chiara Poggi iscritto solo ora nel registro degli indagati per la morte della ragazza che risale al 2007, un’intervista che esce proprio il giorno in cui Alberto Stasi si vede riconosciuta la semilibertà. La madre di Sapio, Daniela Ferrari ha ricostruito i suoi movimenti della mattina in cui venne uccisa Chiara Poggi e ha detto di non aver mai fatto al figlio una domanda diretta, se sia stato lui autore del femminicidio, perché è sicura che non c’entri niente.

Potrebbe interessarti anche