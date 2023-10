Qualificazioni Euro 2024, Italia-Malta: quando e dove vedere la partita degli Azzurri Stasera 14 ottobre la squadra di Spalletti è obbligata a vincere per poter tenere accese le speranze di qualificazione ai prossimi Europei: diretta tv in chiaro e probabili formazioni

La Nazionale italiana torna a Bari e si va verso il tutto esaurito: stasera alle 20.45 gli Azzurri di mister Luciano Spalletti devono assolutamente vincere contro Malta per tenere aperta la speranza di qualificarsi alla prossima edizione degli Europei che, nel 2024, si terranno in Germania. Dopo la vittoria contro l’Ucraina nello scorso 12 settembre, l’Italia deve assolutamente conquistare i tre punti nelle due sfide che disputerà durante la sosta del campionato contro Malta e in casa dell’Inghilterra, con il team di Spalletti che in classifica è al secondo posto a sette punti insieme all’Ucraina e alla Macedonia del Nord.

Italia-Malta, la partita

Seconda partita consecutiva in casa per la squadra di Luciano Spalletti che, al San Nicola di Bari, deve assolutamente vincere contro il fanalino di coda del girone Malta, ancora a zero punti e con un solo gol realizzato in cinque partite. In testa al girone B delle Qualificazioni per i prossimi Europei in Germania c’è l’Inghilterra, davanti a tutti con tredici punti. Dietro i britannici, il terzetto composto dall’Italia, Ucraina e Macedonia del Nord. L’Italia, però, attualmente ha una partita in meno rispetto alle pari classifica, ma non può permettersi nessun passo falso se vuole accedere alla fase successiva del torneo e in vista della prossima sfida con la capolista, a Wembley, di martedì.

Le probabili formazioni di Italia-Malta

L’allenatore Luciano Spalletti, fresco reduce dal forzato "arrivederci" di Tonali e Zaniolo indagati per scommesse illecite, potrebbe proporre un 4-3-3 piuttosto inedito per quanto riguarda gli interpreti in campo. Come sempre, in porta ci sarà Donnarumma. Davanti a lui Darmian e Biraghi sugli esterni. La novità a centrocampo sarà la presenza di Bonaventura, dal primo minuto, dopo l’ottimo avvio di stagione con la Fiorentina. Per il ruolo di centravanti è stato scelto Scamacca. Malta, invece, scenderà in campo con il consueto 3-5-2 che in fase difensiva diventa un 5-4-1.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Mancini, Biraghi; Frattesi, Bonaventura, Cristante; Berardi, Scamacca, Raspadori. Allenatore: Spalletti.

Malta (3-5-2): Bonello; S. Borg, J. Borg, Muscat; Mbong, Guillaumier, Yannick, Teuma, Camenzuli; Jones, Nwoko. Allenatore: Marcolini.

Quando e dove vederla (sabato 14 ottobre 2023)

Italia-Malta si giocherà questa sera 14 ottobre 2023 allo stadio San Nicola di Bari: la partita sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai 1, con live streaming disponibile anche sulla piattaforma RaiPlay. Il calcio d’inizio è previsto per le 20:45.

