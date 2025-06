Anticipazioni ‘Chi l’ha visto?’, morte Chiara Poggi: il capello che scuote le indagini Stasera - 25 giugno - su Rai 3 la Sciarelli torna anche sul giallo di Villa Pamphili: in onda intervista inedita alla mamma della donna uccisa con la sua bambina.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Continuano a spuntare nuovi indizi su giallo di Villa Pamphili. Sabato 7 giugno, nel parco romano, sono state trovati i corpi di una donna e una neonata, madre e figlia, ora identificati come Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda. Nella nuova puntata di Chi l’ha visto?, in onda questa sera (mercoledì 25 giugno 2025) su Rai 3, Federica Sciarelli presenterà alcune testimonianze inedite sul caso, tra cui anche quella della madre della giovane donna uccisa. Spazio anche alle indagini sul delitto di Garlasco e alla scomparsa di Riccardo Branchini, svanito nel nulla il 12 ottobre scorso nei pressi della diga del Furlo (Pesaro Urbino). Infine, come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Giallo di Villa Pamphili, a Chi l’ha visto? parla la madre di Anastasia

A Chi l’ha visto? questa sera, si torna sul giallo di Villa Pamphili, il parco romano dove sono stati trovati i corpi di Anastasia Trofimova e di sua figlia Andromeda. Per ora l’unico indagato per il duplice omicidio di madre e neonata è Francis Kaufmann, un uomo di origina californiana che viaggiava utilizzando un passaporto con il nome di Rexal Ford, e che pochi giorni fa è stato arrestato in Grecia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Di lui, in puntata, parlerà anche la madre di Anastasia: "Lui non le permetteva di comunicare, le ha fatto perdere i contatti con tutti, con la famiglia, con le sue amiche". La nonna riceveva video e foto della piccola Andromeda da Roma: "Ero preoccupata perché non aveva registrato la bambina all’anagrafe, la faceva vivere come un fantasma", ha raccontato spiegando che la figlia "Non era una hacker, aveva preso la laurea nei trasporti, poi è andata a Malta dove ha conosciuto quest’uomo americano".

Nuovi indizi sulla morte di Chiara Poggi e sugli altri casi di Chi l’ha visto?

Federica Sciarelli torna anche sulla morte di Chiara Poggi e le nuove scoperte sul delitto di Garlasco, mentre si analizzano tracce e impronte che non erano state considerate importanti nelle prime indagini. E riaprendo i reperti si è trovato anche un capello di 3 centimetri, che non dovrebbe essere attribuibile alla vittima. Resta da capire se abbia conservato il bulbo, che permetterebbe di individuare un dna nucleare. Si tratta, comunque, di un reperto inedito nelle indagini che potrebbe fornire nuove informazioni agli inquirenti.

Dal telefono sporco di sangue sotto la cornetta ai contenitori di fruttolo, tutto al microscopio per vedere se c’erano più persone nella villetta la mattina dell’omicidio.

La puntata prosegue con un altro caso: Riccardo Branchini, 19 anni, ha lasciato la sua auto sulla diga del Furlo (Pesaro Urbino) ed è scomparso nel nulla a ottobre scorso. Ma le ricerche nella diga non hanno trovato nessuna traccia. E ora, analizzando il suo computer sono state trovate ricerche su viaggi a Dublino e altre città europee: Riccardo potrebbe aver deciso di troncare con tutti e ricostruirsi una vita all’estero?

Quando e dove vedere la trasmissione

Chi l’ha visto? va in onda stasera in tv, mercoledì 25 giugno 2025, alle 21:20 su Rai 3. Il programma, che viene trasmesso tutte le settimane, è visibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, sia on demand che in diretta.

Guida TV

Cronaca nera Rai Premium 02:00

Cronaca nera Rai Premium 03:30

Potrebbe interessarti anche