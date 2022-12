Dicembre è arrivato: tutti i nuovi programmi del daytime Drusilla e l'Almanacco del giorno dopo, Viva Rai 2, lo Zecchino d'oro: ecco tutto ciò che vedremo in tv durante il mese delle feste.

Per molti dicembre porta con sé il periodo più magico dell’anno. Ma l’arrivo dell’ultimo mese dell’anno significa anche lo sbarco in tv di nuovi programmi, dalle fiction, agli speciali per le feste, fino ai documentari e agli show di intrattenimento. Dopo le trasmissioni di prima serata, scopriamo tutte quelle al via nel daytime.

Viva Rai 2

Innanzitutto, Viva Rai 2, il nuovo show mattutino di Fiorello che, dopo tante polemiche, sbarca su Rai 2 il 5 dicembre, con un appuntamento quotidiano in programma dalle 7.15 alle 8.30 del mattino. Rassegne stampa, imitazioni, momenti di varietà, grandi ospiti, musica e molto altro ci aspetta nel nuovo programma dello showman siciliano, che dall’inizio di novembre sta scaldando i motori su RaiPlay con Aspettando Viva Rai 2.

Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo

Il 12 dicembre è il momento di Drusilla Foer, che torna su Rai 2 con la seconda edizione di Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo. Una rivisitazione in chiave moderna della storica trasmissione L’Almanacco del giorno dopo, di cui Drusilla dà una sua personalissima interpretazione. Con numerose rubriche e ospiti in studio, la conduttrice ci guida alla scoperta dei fatti e dei temi più significativi del giorno.

Zecchino d’Oro

Arrivato alla sua 65esima edizione, lo Zecchino d’Oro si conferma la trasmissione per bambini più amata della tv. Francesca Fialdini e Paolo Conticini conducono i primi due appuntamenti della gara canora dedicata ai più piccoli, in programma su Rai 1 il 22 e il 23 dicembre. Alla Vigilia di Natale, invece, passano il testimone a Carlo Conti, che guida la finalissima che decreterà il vincitore del 2022. In gara ben 17 bimbi provenienti da tutta Italia, e accompagnati come sempre dal Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni.

Linea Bianca

Il 24 dicembre debutta su Rai 1 anche la nuova edizione di Linea Bianca, lo storico programma dedicato alla natura e all’ambiente, con un’attenzione particolare alla montagna. Un viaggio alla scoperta delle montagne italiane, da nord a sud, con la conduzione di Massimiliano Ossini, Giulia Capicchi e Lino Zani.

Overland

Per il mese di dicembre è previsto anche il ritorno su Rai 1 di Overland, la celebre serie di documentari in onda dal lontano 1995, che ripercorre le più importanti spedizioni in giro per il mondo, con lo scopo di raccontare e riscoprire le emozioni del viaggio.

