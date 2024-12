Stasera in tv (17 dicembre): Don Matteo cambia giorno e la belva Fagnani piazza l'ultimo graffio Tutti i programmi da vedere stasera in tv: dalla puntata di Don Matteo, ai talk come Porta a porta ed E' sempre Cartabianca, fino alle interviste di Belve

Che fanno di bello stasera in TV? Tutto il meglio della prima serata di oggi in chiaro. Tra film di tutti i tipi, talk e molto altro. Trova nella lista il programma giusto per te in onda martedì 17 dicembre 2024 in prima serata.

Quali saranno i programmi più seguiti della serata?

Stasera in tv, cosa vedere martedì 17 dicembre: Belve chiude contro Don Matteo

Questo martedì la sfida televisiva in prime time sarà molto combattuta. Sul secondo canale abbiamo la quinta e ultima puntata di Belve: lo show di Francesca Fagnani chiudere i battenti di un’edizione riuscitissima (e ricca di polemiche) con gli ultimi 3 ospiti stagionali, che saranno il giornalista Vittorio Feltri, il cantante Lorenzo Cherubini (Jovanotti) e l’influencer Taylor Mega. La Fagnani non avrà però vita facile, dal momento che su Canale 5 andranno in onda gli ottavi di finale della Coppa Italia, con la sfida Juventus – Cagliari. Come se non bastasse, per gli amanti del grande cinema, Italia 1 ci regala in prima tv il film d’autore Il ragazzo e la tigre. Dal lato Rai, invece, il primo canale può contare sulla certezza De Martino nell’access prime time, con Affari Tuoi che continua a macinare ascolti record e superare la concorrenza. Questa sera, lo show dei pacchi regalerà la scia dei suoi grandi ascolti alla storica fiction Don Matteo, che rimpiazza nel martedì sera della prima rete ‘Libera’. La fiction con Raoul Bova vivrà la sua penultima emissione prima del gran finale della quattordicesima stagione, in programma dopodomani (giovedì 19 dicembre). Seguirà poi una nuova puntata di Porta a Porta di Bruno Vespa. Su Rete 4 invece troviamo il talk di attualità di Bianca Berlinguer È sempre Cartabianca, con nuovi approfondimenti politici e molto altro, che rinnoverà la sfida ormai classica con DiMartedì su La7. Nel caso vi interessino invece le pellicole, vi segnaliamo film come Fragili – Parte 1 su Cine 34 e Scontro tra Titani su 20.

