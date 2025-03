Stasera in tv (18 marzo), la iena Veronica Gentili prova a graffiare Stefano De Martino: cosa succede I programmi tv da vedere stasera, 18 marzo: da Stasera tutto è possibile alla serie gialla Morgane, passando per talk come Le ragazze ed È sempre Cartabianca

Cosa vedere stasera in tv? Scopri il meglio disponibile in chiaro nella sera di martedì 18 marzo 2025. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Stasera in tv (18 marzo), cosa vedere: Stasera tutto è possibile vs Morgane – Detective Geniale

La serata del 18 marzo 2025 offre una varietà di programmi televisivi per tutti i gusti. Su Rai 1, la serata inizia con Affari tuoi, il celebre gioco a premi che da anni tiene incollati milioni di spettatori italiani, seguito dalla prima puntata della quarta stagione di Morgane – Detective geniale, una serie tv francese combina abilmente elementi investigativi con un tocco di ironia e leggerezza. Uno dei piatti forti della serata lo offrirà Rai 2 che propone una nuova puntata di Stasera tutto è possibile, il programma di intrattenimento leggero e divertente di Stefano De Martino, noto per le sue sfide comiche e l’atmosfera spensierata. Questa sera il cast di ospiti sarà particolarmente allettante e comprenderà anche la showgirl Bianca Guaccero, Fabio Balsamo e Maria Sole Pollio. La settimana scorsa lo show di Rai 2 ha vinto la serata conquistando la miglior percentuale di share (13,8%) davanti al finale di stagione di Miss Fallaci (12%) e tutto lascia presagire che anche stasera De Martino potrà fare il botto e superare Rai 1 e Canale 5.

Programmi tv stasera, martedì 18 marzo: Le Iene, Le ragazze e Fast X

Su Italia 1, invece, troviamo Le iene show, un programma di attualità caratterizzato da servizi investigativi e satirici, spesso incentrati su temi sociali e di denuncia. Ma occhio anche a Rai 3, dove viene trasmesso Le Ragazze, un programma di Francesca Fialdini che racconta storie di donne italiane attraverso le generazioni, offrendo uno spaccato della società italiana dal dopoguerra a oggi. Così come su Rete 4, dove va in onda È sempre cartabianca, il talk show di approfondimento politico e sociale di Bianca Berlinguer, dove vengono discussi i temi più caldi dell’attualità con ospiti in studio e collegamenti esterni. Intanto su Canale 5 vedremo in Prima TV il film Fast X, decimo capitolo della saga di Fast & Furious, diretto da Louis Leterrier. In questo episodio, Dominic Toretto e la sua squadra affrontano nuove sfide ad alta velocità, con scene d’azione mozzafiato e colpi di scena.

Per gli appassionati di cinema, altri canali offrono una selezione di film interessanti. Sul canale 20, viene trasmesso Independence Day: Rigenerazione, sequel del famoso film di fantascienza del 1996. In questa pellicola, l’umanità deve affrontare una nuova minaccia aliena, con effetti speciali spettacolari e scene d’azione intense. Su TwentySeven, è in programma All’inseguimento della pietra verde, una commedia avventurosa degli anni ’80 che ha conquistato il pubblico con la sua miscela di azione e umorismo. Infine, su Cine 34, viene proposto Anche gli angeli mangiano fagioli, una commedia italiana con Bud Spencer e Giuliano Gemma, ambientata nell’America degli anni ’30, che racconta le avventure di due improbabili eroi. La varietà dei programmi offerti il 18 marzo 2025 garantisce una serata televisiva ricca e diversificata, capace di soddisfare i gusti di un ampio pubblico.

