Stasera in tv (18 febbraio), rivoluzione Rai post Sanremo: Fialdini 'promossa' e De Martino cambia rete I programmi tv da vedere stasera, 18 febbraio: da Stasera tutto è possibile alla serie su Oriana Fallaci, passando per talk come Le ragazze ed È sempre Cartabianca

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Cosa vedere stasera in tv? Scopri il meglio disponibile in chiaro nella sera di martedì 18 febbraio 2025. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Stasera in tv (18 febbraio), cosa vedere: Stasera tutto è possibile affiancato da Miss Fallaci e Le Ragazze

Stasera il palinsesto televisivo italiano offre una varietà di programmi per soddisfare tutti i gusti. Su Rai 1, la serata inizia con Affari tuoi, il popolare gioco dei pacchi, seguito dalla serie con Miriam Leone Miss Fallaci, che promette di catturare l’attenzione del pubblico. Nel frattempo, su Rai 2, va in onda Stasera tutto è possibile, lo show condotto da Stefano De Martino, noto per le sue prove divertenti e coinvolgenti che non prevedono né vincitori né vinti, ma solo tante risate. Su Rai 3, invece, c’è il debutto di Francesca Francesca Fialdini, che saluta la domenica di Rai1 e viene promossa in prima serata per condurre Le Ragazze, un programma che racconta storie al femminile attraverso diverse generazioni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Passando alle reti Mediaset, Canale 5 propone il film Il grande giorno, mentre su Italia 1 va in onda Le Iene Show, il programma di inchieste e servizi irriverenti condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. Infine, su Rete 4, è previsto È sempre Cartabianca della Berlinguer, il talk show di approfondimento su temi di attualità.

Sarà una grande sfida tra Stasera tutto è possibile su Rai 2 e Le Iene Show su Italia 1, entrambi i programmi puntano sull’intrattenimento, ma con approcci differenti. Il primo è un varietà leggero che coinvolge ospiti in giochi e sketch comici, creando un’atmosfera spensierata e divertente. Il secondo, invece, è noto per le sue inchieste giornalistiche e i servizi provocatori, offrendo al pubblico approfondimenti su temi di attualità con uno stile irriverente. La scelta tra i due dipende dalle preferenze personali: se si cerca una serata all’insegna della leggerezza e del divertimento, Stasera tutto è possibile potrebbe essere l’opzione ideale; se invece si è interessati a temi più seri trattati con un taglio originale, Le Iene Show rappresenta una valida alternativa. Inoltre sarà interessante vedere come interferirà l’incognita della nuova fiction di Rai 1.

Film in tv stasera, martedì 18 febbraio

Per quanto riguarda gli altri film in programmazione, sul canale 20 viene trasmesso Attacco al potere 3, su TwentySeven è in onda Una notte al museo 3, terzo capitolo della saga comica con Ben Stiller, e su Cine 34 viene proposto Il divin codino, il film biografico su Roberto Baggio. Queste proposte cinematografiche offrono ulteriori alternative per gli appassionati di film, spaziando dall’azione alla commedia fino al biografico.

Guarda il video per scoprire tutti i consigli di visione di Libero Magazine.

Consulta la guida completa ai programmi della serata.

Potrebbe interessarti anche