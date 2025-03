Stasera in tv (4 marzo): De Martino fa grande Rai 2 e la iena Gentili 'graffia' Miriam Leone I programmi tv da vedere stasera, 4 marzo: da Stasera tutto è possibile alla serie su Oriana Fallaci, passando per talk come Le ragazze ed È sempre Cartabianca

Cosa vedere stasera in tv? Scopri il meglio disponibile in chiaro nella sera di martedì 4 marzo 2025. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Stasera in tv (4 marzo), cosa vedere: Stasera tutto è possibile affiancato da Miss Fallaci, contro Le Iene

La sera del 4 marzo 2025, il palinsesto televisivo italiano offre una varietà di programmi e film per soddisfare i gusti di tutti gli spettatori. Su Rai 1, la serata inizia con Affari tuoi, il popolare game show che da anni tiene incollati milioni di italiani allo schermo. A seguire, viene trasmessa la serie Miss Fallaci, dedicata alla vita e alla carriera della celebre giornalista e scrittrice Oriana Fallaci, che nelle prime due puntate non sembra aver incontrato il gradimento del pubblico (lunedì scorso è scesa al 132% di share). Su Rai 2 va in onda il divertente show Stasera tutto è possibile, condotto da Stefano De Martino, che invece gode di ottima salute ed è reduce dal boom della settimana scorsa (2.115.000 telespettatori, share 13.66%) che ha proiettato Rai 2 al secondo posto dei canali più visti della serata dopo la Coppa Italia.

Su Italia 1, invece, c’è spazio per l’attualità e l’intrattenimento con Le Iene Show, lo storico programma che unisce inchieste giornalistiche, interviste irriverenti e scherzi ai danni di personaggi famosi. Sette giorni fa, nella puntata del 25 febbraio, Veronica Gentili è salita al 10,4% di share. L’impressione è che stasera lo show di Italia 1 potrebbe confermare il suo ottimo stato di salute e non va escluso un sorpasso che sarebbe storico ai danni di Rai1..

Su Rai 3, va in onda Le Ragazze, un programma che racconta storie di donne italiane attraverso le diverse epoche, offrendo uno spaccato della società e dei cambiamenti avvenuti nel tempo. Canale 5 trasmette il film Mission: Impossible – Dead Reckoning, l’ultimo capitolo della celebre saga d’azione con Tom Cruise nei panni dell’agente segreto Ethan Hunt. Infine, su Rete 4, va in onda È sempre Cartabianca, un talk show che affronta temi di attualità e politica con dibattiti e interviste a ospiti in studio.

Passando agli altri film in programmazione, 20 trasmette The Accountant, un thriller con Ben Affleck nei panni di un contabile con abilità speciali coinvolto in operazioni pericolose. Su TwentySeven, va in onda Io sono tu, una commedia che racconta le disavventure di un uomo la cui identità viene rubata da una donna. Infine, Cine 34 propone La casa di famiglia, una commedia italiana che narra le vicende di quattro fratelli alle prese con la vendita della casa paterna. Quindi la serata televisiva del 4 marzo 2025 offre una vasta gamma di programmi e film, spaziando dall’intrattenimento leggero all’azione, passando per l’approfondimento culturale e l’attualità.

