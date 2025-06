Pooh: Noi Amici X Sempre, il concerto-evento con Patty Pravo e Il Volo: anticipazioni e scaletta Dalla splendida cornice di piazza San Marco a Venezia, la band italiana torna con uno show imperdibile in compagnia de Il Volo e Patty Pravo.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

A distanza di cinque mesi dalla prima messa in onda, lo straordinario concerto-evento dei Pooh, ‘Noi Amici X Sempre‘, torna su Canale 5. Questa sera, sabato 7 giugno, in prime-time, Mediaset ripropone lo show della storica band italiana nata nel 1966, fatto nella magica cornice di Piazza San Marco a Venezia. Un grandissimo spettacolo presentato da Michelle Hunziker, che ripercorrerà con Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli ricordi, storie e aneddoti legati ai loro grandi successi, alla loro carriera e ai brani che continuano a far sognare tantissime generazioni. Vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Pooh: Noi Amici X Sempre, anticipazioni e ospiti del concerto (7 giugno)

In quasi 60 anni di carriera, i POOH hanno letteralmente fatto la storia della musica italiana. Nati da un’idea di Valerio Negrini, negli anni di attività e successi hanno superato i 100 milioni di dischi venduti e ottenuto un vasto elenco di premi e riconoscimenti, dimostrandosi dei veri "pionieri" per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l’uso della tecnologia moderna, la multimedialità e tanto altro ancora.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Pooh: Noi Amici X Sempre, in onda stasera su Canale 5 dalla splendida cornice veneziana, non è solo un semplice concerto, ma la celebrazione di una vita intera a fare musica, una serata speciale ricca di sorprese che regalerà al pubblico un viaggio nel tempo e nelle emozioni vissute insieme alla band sulle note dei loro brani iconici. Ospiti della serata, due grandi nomi della musica italiana: Il Volo e Patty Pravo, che duetteranno con il gruppo nei pezzi tratti dal loro celebre repertorio, che hanno segnato questi indimenticabili anni. Sul palco, anche i ballerini Elena D’Amario e Alessandro Cavallo, che si esibiranno in suggestive e coinvolgenti coreografie.

Dove e quando vedere il concerto dei Pooh

Il concerto Pooh: Noi Amici X Sempre andrà in onda stasera, sabato 7 giugno 2025, a partire dalle 21:40 su Canale 5. La visione dell’evento sarà disponibile in streaming anche attraverso la piattaforma Mediaset Infinity sia on demand che in diretta.

Potrebbe interessarti anche