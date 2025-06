Pooh - Noi Amici X Sempre, Hunziker punge Fogli: "Se ne va di nuovo?". E Canzian lo sfotte: "Santa Nicoletta Strambelli" Nella puntata del 7 giugno, Michelle Hunziker dà il meglio di sé con Riccardo Fogli, Il Volo ringraziano i Pooh che ricordano poi D'Orazio: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Un concerto bellissimo quello trasmesso in replica su Canale 5 sabato 7 giugno 2025 e presentato da Michelle Hunziker: stiamo parlando dell’evento Pooh – Noi Amici X Sempre, tenutosi in piazza San Marco, a Venezia, con tanti ospiti, tra cui Patty Pravo e Il Volo. Non mancano poi i ricordi di Stefano D’Orazio e Valerio Negrini e qualche frecciatina qua e là. Ecco cosa è successo nella puntata del 7 giugno del concerto dei Pooh: Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli.

Pooh – Noi Amici X Sempre, puntata 7 giugno 2025: cosa è successo

I Pooh aprono il concerto con la canzone perfetta per celebrare oltre cinquant’anni di successi, ovvero Amici Per Sempre, ma solo dopo la meravigliosa presentazione di Michelle Hunziker, che prima saluta il pubblico e poi dice: "Non poteva veramente esserci cornice migliore di piazza San Marco per celebrare un’amicizia incredibile, una band che ha scritto pagine indelebili della storia della musica italiana. E come tante storie a volte ci si incontra, ci si assomiglia e poi si fa un tratto di strada insieme. Poi a volte ci si lascia, ci si ritrova, si fa pace, ma la cosa più importante è che quello che c’è dentro, se né il tempo, né le tempeste della vita possono scalfirlo, allora si è amici per sempre". La prima ospite della serata è Patty Pravo – ex compagna di Riccardo Fogli per la quale il cantante aveva lasciato il gruppo – che entra in scena a sorpresa, applaudita dal pubblico, e canta con i Pooh Noi due nel mondo e nell’anima.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un’esibizione che vale la standing ovation, ma l’atmosfera viene subito ‘rovinata’ da una domanda di Michelle Hunziker: "Voi due (Pravo e Fogli, ndr) avete cambiato le sorti del gruppo. Avete cercato di tenerlo nascosto, ma come riuscirci? Tu, Patty, eri l’icona di tutto, e lo sei ancora. Eri la regina delle provocazioni. Ma che casino avete fatto?". L’artista risponde: "Non abbiamo fatto nulla di strano", ma Riccardo Fogli si fa aria con le mani e, ridendo, dice: "Tengo caldo". Hunziker, stupita, gli domanda: "Ma ancora ti imbarazza?" Il cantante afferma di no e Patty Pravo gli dice: "Dai, ci siamo voluti bene, siamo andati via, e poi…", e Fogli termina la frase: "E poi siamo tornati". L’ospite prima fa un’espressione stranita – l’ex si riferiva al gruppo e lo sottolinea con i gesti – e poi aggiunge: "Però i Pooh sono sempre stati i Pooh a prescindere! Dai un bacio a Facchinetti!", ma Roby chiede: "Perché proprio a me?" I due uomini poi si baciano sulla guancia e Fogli ne approfitta per ‘salutare’ anche Red Canzian, mentre Dodi Battaglia è troppo lontano: "Lo bacio dopo". Poi si avvicina alla sua ex che gli dice: "Basta con i ‘saluti‘", e subito dopo ride. Mentre li vede allontanarsi dal palco insieme (Fogli accompagna fuori la Pravo), non passa inosservata una battuta pungente che la Hunziker fa a Roby Facchinetti: "Se ne sta andando ancora una volta?", e il cantante risponde: "Speriamo di no".

Non manca poi il ricordo di Stefano D’Orazio e Valerio Negrini nel momento in cui si parla di musica come "la migliore medicina", con Facchinetti che racconta: "Ogni tanto qualcuno ci dice: ‘Ho conosciuto mia moglie a un vostro concerto, li mortacci vostra!‘", e poi aggiunge: "Tu hai parlato di grande sentimenti, di questi brani che entrano nel cuore, e tutto questo grazie soprattutto alla poesia di Valerio Negrini e Stefano D’Orazio. Facciamo un bell’applauso, che loro sono contenti, perché questa sera sono qui con noi". Sul palco non manca poi Il Volo – Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto -, che dopo l’esibizione ringrazia i Pooh: "Sono stati i primi a credere in noi quando in Italia non eravamo poi così famosi. Noi non ci dimenticheremo mai di questo e grazie per credere in noi sin dal principio della nostra carriera" dice Ginoble. Seguono le parole d’affetto di Facchinetti per il trio: "Per noi è stato un onore cantare con voi, avete tre voci straordinarie". Barone aggiunge: "Ci teniamo a ringraziarvi pubblicamente per l’affetto che ci dimostrate sempre. Oltre ad essere dei grandi artisti, siete delle grandi persone, davvero!".

In seguito, Michelle Hunziker ricorda che è grazie all’abbandono di Riccardo Fogli se Canzian è entrato nei Pooh, e in questa occasione Red fa un’altra battuta che riguarda Patty Pravo: "Scusate ma io non posso non ringraziare anche Santa Nicoletta Strambelli da Venezia che se lo è portato via, perché anche quello ha il suo valore!". E Fogli, sentendo le sue parole, fa finta di lasciare il palco ma poi torna indietro, chiudendo così il siparietto.

Le reazioni sui social

Durante la puntata del 7 giugno 2025 de I Pooh – Noi Amici per Sempre, non mancano le reazioni sui social, tutte positive: "I Pooh hanno una discografia che in pochissimi possono vantare a livello planetario, oltre a delle sonorità piacevoli", "Stasera avevo proprio bisogno di qualcosa di bello", "Sempre tante emozioni…", "Non c’è storia, se ci sono i #pooh in televisione a casa mia si guardano. E si canta a squarciagola ogni canzone. Comunque non ripeterò mai quanto siano un gruppo DA PAURA!", "Il concerto dei #Pooh mi salva da un sabato sera noioso e casalingo. La colonna sonora della mia vita".

Potrebbe interessarti anche