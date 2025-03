Peppe Quintale: “Allevo cavalli in Francia”, la nuova vita (con polemica) dopo l’oblio in tv Nella puntata di oggi, a La Volta Buona, l'ex delle Iene si è presentato per raccontare la sua esperienza di vita in Normandia. E non sono mancate frecciatine. Ecco i dettagli.

Peppe Quintale torna in tv, dopo un lungo oblio, nel salotto di Caterina Balivo. L’ex Iene, che negli ultimi anni si è allontanato progressivamente dal mondo dello spettacolo, si è presentato a La Volta Buona per parlare della sua nuova vita. Il tema di puntata, infatti, erano gli stravolgimenti nelle esistenze di vip e personalità dello spettacolo. Così Quintale è tornato al centro della scena, parlando di come si è reinventato nel ruolo di allevatore di cavalli in Normandia. Ma non ha risparmiato qualche frecciata (pesante) al mondo della tv italiana. Ecco i dettagli qui sotto.

Peppe Quintale, la nuova vita raccontata a La Volta Buona

A presentare l’ospite speciale, oggi, è stata come al solito la padrona di casa Caterina Balivo. "A proposito di cambio vita", ha esordito la conduttrice a La Volta Buona, "ha cominciato nei villaggi, poi è diventato una star televisiva, ha condotto programmi, ci ha sempre fatto divertire. A un certo punto, quando magari il telefono squillava meno, lui ha avuto un perfetto piano b. Quello di allevare cavalli in Normandia".

Ecco quindi Peppe Quintale, che fa il suo ingresso in studio con fare sornione e quel classico sorrisetto sulle labbra. "Innanzitutto", ha detto l’ospite, "mi sono dato all’ippica prima che me lo dicessero gli altri, è meglio giocare d’anticipo. Poi ultimamente diciamo che mi relazionavo meglio con gli animali, veri, che con gli umani. E quindi ho trasformato quella che era una mia passione, per i cavalli da corsa, in una vera e propria professione". Quanto alla scelta della Normandia, Quintale l’ha spiegata così: "Attualmente in Europa è il posto migliore dove poter allevare perché lo Stato aiuta moltissimo gli allevatori Francesi".

Il ritorno di Peppe Quintale e la polemica sulla tv italiana

A questo punto la Balivo ha preso la parola, chiedendo a Quintale un rapido bilancio dei suoi anni da allevatore. "Sono stati molto belli, anche perché ho raccolto delle soddisfazioni…ho avuto dei cavalli miei che hanno fatto la riunione di Royal Ascot". Però, quello che davvero premeva alla conduttrice era sapere altro: "Non ti è mai capitato, a un certo punto, di guardare la televisione e dire: ‘Ma perché’ io non ci sto più?".

Ed ecco che Peppe Quintale ha replicato a tono: "Eh non prendeva in Francia la Rai. Neanche Mediaset…anche perché io credo…ognuno di noi vive delle fasi. Io la mia ‘primavera’ l’ho vissuta ed è stata stupenda, e non ho mai voluto avvelenare il pozzo dove mi sono abbeverato per anni e anni".

Si è poi passati a palare dell’esperienza di Quintale a The Voice Senior, due anni fa. Un’opportunità maturata durante i terribili anni della pandemia Covid. "Avendo fatto il mio più grande investimento della vita nel 2019", ha spiegato l’ospite, "a quel punto ho dovuto chiudere baracca e burattini, sono rientrato tra l’Italia e la Svizzera. Devo dire che è stata molto carina Antonella (Clerici, ndr) che ringrazio veramente di cuore".

Infine, a La Volta Buona l’intervento di Peppe si è chiuso con un ultimo commento polemico. "Il problema grosso è quando sai fare troppe cose", ha sentenziato l’ex volto tv, "perché in Italia se sai fare troppe cose ti dicono ‘senti, o presenti o canti, o fai stand-up oppure altro’. E la Balivo, felice di poter dare ragione all’ospite, ha evidenziato come questa cosa, cioè quella di etichettare le persone, sia tutta tipicamente italiana.

