Pechino Express, cosa è successo: 'Primi Ballerini' eliminati, Jury Chechi nel panico, Nathalie Guetta si butta sull'alcol Eliminati, vincitori, polemiche e prove della terza tappa del reality più avventuroso della tv: cosa è successo giovedì 20 marzo

Terza puntata e terza tappa per l’edizione 2025 di Pechino Express. Le coppie rimaste in gara nel reality più avventuroso della tv italiana, devono percorrere in tutto una distanza di 105 km che, da Palawan li conduce a Puerto Princesa. Si tratta dell’ultimo tratto del viaggio nelle Filippine perché dalla prossima settimana vedremo i nostri viaggiatori scoprire le meraviglie della Thailandia. Scopriamo cosa è successo nella puntata trasmessa ieri, 20 marzo 2025, su Sky Uno.

Pechino Express, la terza puntata (20 marzo): cosa è successo

Inizia subito con una prova molto dura ma molto affascinante la puntata di giovedì 20 marzo di Pechino Express. I concorrenti devono infatti attraversare il fiume sotterraneo più lungo del mondo, ma per arrivarci devono prima attraversa in zattera un fiume di superficie e poi affrontare un durissimo trekking all’interno di una fitta giungla. Le zattere hanno partenza scaglionate e, a decidere chi sarà avvantaggiato partendo prima e chi penalizzato partendo dopo, sono gli Estetici (Giulio Berruti e Nicolò Maltese), che fanno subito andare su tutte le furie sia i Magici che i Primi Ballerini, penalizzati. Durante questa prova, Giulio Berruti ha problemi con i muscoli, ma un po’ tutte le coppie si trovano in grande difficoltà, mentre a sorpresa Jury Chechi svela una sua paura inattesa: soffre di vertigini e anche attraversare un piccolo ponticello sospeso lo manda in panico vero. Ci vorrà un po’ di pazienza perché si riprenda mentre, il compagno dii avventure Antonio Rossi commenta con un pizzico di ironia: "Fa i salti mortali in aria, ma un ponte così lo mette in crisi". Quando, dopo aver attraversato la giungla i concorrenti arrivano al fiume carsico si possono però godere un fantastico spettacolo anche se, fuori, c’è Fru che li aspetta per sottoporli a un quiz proprio sul suggestivo ecosistema che hanno appena visitato.

Dopo questa prova estenuante è tempo di trovare un posto dove passare la notte e in questo momento si distingue Nathalie Guetta che, appena entrata nella casa che la ospita chiede da bere: "Acqua". "No, alcol", precisa lei.

Il mattino dopo è subito tempo di un’altra prova. Questa volta i concorrenti devono acchiappare dei granchi giganti e portarli in una casa dove trovano le indicazioni per arrivare al Libro Rosso. Al primo traguardo di tappa la coppia a guadagnarsi l’immunità sono ancora i Medagliati, seguiti dai Complici. Ultimi, invece, i Magici. Si prosegue con le coppie che devono coinvolgere dieci sconosciuti nel realizzare una coreografia, mentre i Medagliati si divertono con un coro locale. Ancora una prova musicale, la successiva, con le coppie che devono imparare a memoria una canzone popolare filippina e poi superare l’esame di Fru e di una esperta signora locale.

Fatto questo, possono ottenere le indicazioni per arrivare da Costantino della Gherardesca e saltare sul tappeto rosso. I primi a farlo sono, di nuovo, gli Estetici, a rischio eliminazione ci sono i Cineasti e i Primi Ballerini che, poco prima, avevano avuto un duro scontro con gli Estetici e infatti sono loro gli eliminati dai primi in classifica. Purtroppo, anche la busta nera conferma il carattere eliminatorio della tappa. Virna Toppi e Nicola Del Freo sono la seconda coppia eliminata da Pechino Express 2025.

