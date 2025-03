Pechino Express 2025, anticipazioni: coppie, itinerario, quando inizia e quante puntate sono Tutto sul reality avventuroso in onda su Sky a partire da stasera, giovedì 6 marzo 2025: l'itinerario e come sono formate le nove coppie di concorrenti.

Stasera, giovedì 6 marzo 2025 alle 21:15, parte in prima serata su Sky e in streaming su NOW Pechino Express 2025 con nove coppie e un itinerario tutto da scoprire per gli appassionati dell’avventura e dei reality. Il temerario programma sarà condotto ancora una volta da Costantino Della Gherardesca affiancato per il secondo anno di seguito da Fru dei The Jackal. Lo show che attraverserà culture diverse dalla nostra metterà a dura prova i suoi partecipanti sia a livello fisico che mentale.

Le nove coppie di Pechino Express

Primi Ballerini (Virna Toppi e Nicola Del Freo): sono marito e moglie ed entrambi sono primi ballerini del Teatro alla Scala di Milano.

(Virna Toppi e Nicola Del Freo): sono marito e moglie ed entrambi sono primi ballerini del Teatro alla Scala di Milano. Gli Spettacolari (Gianluca Fubelli e Federica Camba): Lei è una cantante mentre lui un comico conosciuto con l’alias di Scintilla che ha partecipato più volte al programma Colorado.

(Gianluca Fubelli e Federica Camba): Lei è una cantante mentre lui un comico conosciuto con l’alias di Scintilla che ha partecipato più volte al programma Colorado. I Magici (Jey Lillo e Checco): Il primo è un illusionista, famoso su Instagram e TikTok, mentre il secondo è un appassionato di gaming, sono fratelli.

(Jey Lillo e Checco): Il primo è un illusionista, famoso su Instagram e TikTok, mentre il secondo è un appassionato di gaming, sono fratelli. Le Atlantiche (Ivana Mrazova e Giaele De Donà): entrambe sono modelle e influencer nonché ex gieffine.

(Ivana Mrazova e Giaele De Donà): entrambe sono modelle e influencer nonché ex gieffine. I Medagliati (Jury Chechi e Antonio Rossi): il primo è l’asso della ginnastica mentre il secondo è un ex campione di canotaggio.

(Jury Chechi e Antonio Rossi): il primo è l’asso della ginnastica mentre il secondo è un ex campione di canotaggio. Gli Estetici (Giulio Berruti e Nicolò Maltese): il primo è un attore e imprenditore mentre il secondo consulente scientifico ed ex musicista.

(Giulio Berruti e Nicolò Maltese): il primo è un attore e imprenditore mentre il secondo consulente scientifico ed ex musicista. I Cineasti (Nathalie Guetta e Vito Bucci): la prima è l’attrice di Don Matteo (la perpetua Natalina) nonché circense francese naturalizzata italiana e il secondo è un noto segretario di produzione.

(Nathalie Guetta e Vito Bucci): la prima è l’attrice di Don Matteo (la perpetua Natalina) nonché circense francese naturalizzata italiana e il secondo è un noto segretario di produzione. I Complici (Dolcenera e Gigi Campanile): sono una coppia, lei è una nota cantante e lui un avvocato ed è il suo manager.

(Dolcenera e Gigi Campanile): sono una coppia, lei è una nota cantante e lui un avvocato ed è il suo manager. Le Sorelle (Samanta Togni e Debora Togni): la ballerina nota da Ballando con le stelle e sua sorella che nella vita fa l’istruttrice in palestra.

L’itinerario

Il viaggio si chiama Fino al tetto del mondo. Si partirà dalle Filippine e si attraverserà tutto il nord della Thailandia per poi terminare tra le bellezze del Nepal. Quindi si inizierà la prima tappa nell’Oceano Pacifico fino ad arrivare nel Paese ricchissimo di vette sopra gli ottomila metri di altitudine.

Quando inizia e quante puntate sono

Pechino Express 2025 inizierà stasera, giovedì 6 marzo 2025, alle 21:15 su Sky e in streaming su NOW. Lo show durerà per dieci puntate che andranno tutte in onda di giovedì. Sarà possibile recuperare tutti gli episodi in streaming sulla piattaforma Sky Go e su NOW TV.

