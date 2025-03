Pechino Express, pagelle: Nathalie Guetta esagera (4), la giusta vendetta di Virna Toppi (8), Dolcenera faccia tosta (5) Promossi e bocciati delle pagelle della puntata del reality Sky andata in onda giovedì 13 marzo 2025 e conclusasi con la prima coppia eliminata

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Giovedì 13 marzo 2025 riparte su Sky e Now il viaggio di Pechino Express. I concorrenti, zaino in spalla, percorrono nella seconda puntata della stagione un percorso di ben 140 chilometri, che da San Vicente, li porta fino a Sabang e si conclude con la prima coppia eliminata di questa stagione: gli Spettacolari, ovvero Federica Camba e Scintilla.

Pechino Express, cosa è successo nella seconda puntata: ‘Spettacolari’ eliminati

All’inizio della seconda puntata di Pechino Express 2025, tutte le nove coppie sono ancora in gara, visto che la prima tappa non è stata eliminatoria ma si è comunque conclusa con polemiche e scontri che hanno visto contrapporsi i Complici contro i Magici e gli Estetici contro i Cineasti. Costantino Della Gherardesca dà il via alla gara, con i Medagliati e gli Spettacolari che partono con 10 e 15 minuti di ritardo per volontà dei Magici. Poi i concorrenti si dirigono sulla spiaggia più lunga delle Filippine dove, sotto il sole devono creare una pista per le biglie lunga ben 100 metri, con uno dei componenti la coppia che trascina l’altro. Poi, dopo una partita sotto il sole, è il momento di cercare il secondo passaggio per arrivare a Barangai San Josè Roja. In questa fase Nathalie si arrabbia con i Magici, mentre Giulio Berruti viene rallentato da un episodio di fibriomialgia. Subito dopo i concorrenti devono indovinare "quanti anacardi nel barattolo", poi i concorrenti finiscono in un villaggio dove devono imparare i termini locali legati al basket, lo sport più popolare nelle filippine e poi giocare con i ragazzini del luogo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Subito dopo i concorrenti devono dirigersi verso San Rafael, dove li aspettano Costantino della Gherardesca e il Libro Rosso. I primi ad arrivare sono i Medagliati che si guadagnano l’immunità e anche un fantastico bonus, un bagno con snorkeling e una cenetta gourmet sulla spiaggia, oltre all’immunità. Ultima invece, le Atlantiche che sono a rischio di eliminazione. Mentre Jury Chechi e Antonio Rossi si godono il loro bonus, tutte le altre coppie cercano una sistemazioni, mentre le Atlantiche, la mattina dopo devono affrontare anche una corvée ovvero aiutare una famiglia del luogo in un trasloco filippino, che consiste nello spostare una casa tutta intera. Prima di arrivare al Libro Rosso i Complici vengono aiutati dai Primi Ballerini, poi li superano e arrivano prima, scatenando le ire di Virna Toppi.

Poi è il momento di arrivare sulla spiaggia e affrontare la prova del Sup per raggiungere Fru in mezzo al mare, tuffarsi in acqua e scoprire che devono dirigersi a Elephant Cave. E qui la ballerina si vendica di Dolcenera che non ricorda bene le indicazione, dandogliene una molto più vaga del dovuto. Al Tappeto Rosso i primi ad arrivare sono gli Estetici, mentre a rischio di eliminazione insieme alle Atlantiche finiscono gli Spettacolari (Gianluca Fubelli e Federica Camba), che vengono eliminati e sono la prima coppia di quest’anno a lasciare il viaggio.

Vediamo le cose che ci sono piaciute di più e quelle che ci sono piaciute di meno di questa tappa con le pagelle della puntata di Pechino Express di giovedì 13 marzo.

Pechino Express, le pagelle seconda puntata 13 marzo 2025

La buona fede dei Primi Ballerini e la ribellione di Virna Toppi, voto: 8. Ci piange quasi Virna Toppi riconoscendo "il problema mio è che mi fido sempre troppo", mentre si sfoga con il suo Nicola per essersi fatta "fregare" da Dolcenera e Gigi, i Complici. I Primi Ballerini infatti, prima hanno condiviso con loro un passaggio per arrivare al Libro Rosso, poi li hanno visto superarli proprio all’arrivo. Una cosa che fa arrabbiare moltissimo la ballerina. Noi abbiamo invece apprezzato la genuina gentilezza dei Primi Ballerini. Anche perché, subito dopo, tirano fuori le unghie. Quando prendono il successivo passaggio infatti, non si fermano ad aspettare i Complici, e più avanti, quando Dolcenera chiede a Virna quale sia l’indirizzo del tappeto rosso che non ricorda più, lei decide di dargli l’indirizzo ma non preciso, la mette sulla direzione giusta "poi però se la vede lei", dice con una pronunciata nota di soddisfazione nella voce.

Il trasloco filippino delle Atlantiche, voto: 7. Dovrebbe essere una grande penitenza, e sulla carta lo è. Le Atlantiche, arrivate ultime a Libro Rosso, non solo sono a rischio punizione ma sono anche di corvè, ovvero devono aiutare una famiglia a fare un trasloco filippino, che vuol dire spostare una intera casa da un luogo all’altro. Come va a finire? Che loro non fanno quasi nulla, perché chiamano a raccolta praticamente tutto il villaggio che si mette a trasportare la casa, mentre loro tengono un pezzettino di asse con molta grazia e si lamentano per il disagio di dover passare sul bagnasciuga: "con i piedi sulla sabbia, con l’acqua, un macello."

I Complici se ne approfittano, voto: 5. Vorremmo avere la faccia tosta di Dolcenera, che dopo essersi approfittata senza alcun complimento della sincera gentilezza dei Primi Ballerini, "fregandoli" senza troppi complimenti, va da Virna a chiedere aiuto perché ha dimenticato dove deve dirigersi per arrivare al Tappeto Rosso. La ballerina però a questo punto le risponde come merita, nel frattempo lei va in confusione e la coppia dei Complici inizia a litigare. Diciamo che li abbiamo visti con i nervi tesi già nella prima puntata, e nella seconda le tensioni aumentano, mentre diventa sempre più improbabile che i compagni di viaggio li possano nominare in un’ipotetica graduatoria sulle coppie finora più simpatiche di Pechino Express 2025.

Nathalie Guetta vorrebbe essere ovunque ma non lì, voto: 4. E a proposito di simpatia, ci inizia a sfuggire l’umorismo di Nathalie Guetta che piace molto al pubblico social, ma in realtà non è affatto spiritosa, anzi. Si arrabbia per tutto, ha uscite sgradevoli, appella con parole poco carine chiunque e, insomma, oltre a non essere questo tornado di simpatia, le fa difetto l’empatia e anche un po’ di educazione in più non guasterebbe. Oggi la vediamo esordire dicendo che vorrebbe che fosse per lei le altre coppie le eliminerebbe tutte, poi arrabbiarsi perché i Magici ( a cui dà dei "ragazzini" e degli "strunz") provano a scroccare un passaggio facendola passare per la loro nonna, una cosa che avrebbe potuto prendere come una battuta, visto che è una comica. Poi la vediamo disturbatissima a condividere l’ultimo passaggio con le Sorelle e la vediamo zittire in malo modo, ripetutamente il suo compagno d’avventura Vito che, a una certa non ce la fa più e sbotta, facendole notare che non è una cosa bella. Insomma tutta questa simpatia e queste battute e trovate che scatenano risate travolgenti proprio non le vediamo, al contrario, ci sembra che Nathalie Guetta vorrebbe stare ovunque tranne che lì nella Filippine a fare la concorrente di Pechino Express.

Potrebbe interessarti anche