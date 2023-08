Patrizia Rossetti chiama Pier Silvio: “Ho in mente un programma con Emanuela Folliero… e un finale hot” L’ex vippona e conduttrice svela di avere in cantiere un talk show “a tre” per la seconda serata da proporre all’ad Mediaset con finale a sorpresa, ma non trash

Lo scorso marzo ha compiuto 64 anni e in pochi vantano una carriera così lunga e con così tante esperienze in televisione come Patrizia Rossetti. L’ex vippona e conduttrice toscana, tuttavia, ha ancora tanta voglia di piccolo schermo. Negli ultimi anni Patrizia Rossetti si è dedicata soprattutto ai reality, con la vittoria a Pechino Express nel 2018 e la partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello VIP, oltre alle varie ospitate come opinionista da Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque e Live – Non è la D’Urso e a Detto fatto su Rai 2.

Ora la showgirl sarebbe pronta a tornare a vestire i panni della conduttrice, nei quali debuttò nel 1982 presentando il Festival di Sanremo. Patrizia avrebbe già in mente un progetto per un nuovo programma, e ha intenzione di proporlo a Pier Silvio Berlusconi. Scopriamo cosa ha detto e di cosa si tratta.

Patrizia Rossetti: il nuovo programma

Come anticipato, Patrizia Rossetti non solo ha ancora tanta voglia di televisione, ma ha addirittura già in cantiere una nuova trasmissione. Dopo un ultimo decennio fatto di reality e ospitate, infatti, la conduttrice vorrebbe rientrare dalla porta principale. Approfittando del nuovo assetto televisivo italiano – con Mediaset sempre più "alternativa" alla Rai della destra sovranista – Patrizia vorrebbe fare il suo ritorno in tv con un nuovo programma, come dichiarato in un’intervista al settimanale Mio: "Spazio per me in tv? Non mi dispiacerebbe (…) Se dovesse arrivare qualche proposta mi farebbe piacere, ho anche un progetto in mente".

Patrizia Rossetti avrebbe infatti l’idea di un nuovo talk "a tre" con Emanuela Folliero e un’altra persona, un nuovo show per con una sorta di finale a sorpresa: "Si tratta di un format con una conduzione a tre: io, Emanuela Folliero e una terza persona che non vorrei ancora svelare. Si tratta di un progetto per annientare la diversità, un piccolo talk show con un’intervista a tutto tondo con finale a sorpresa leggermente hot, ma in maniera garbata." Il nuovo programma sarebbe pensato per la seconda serata, una nuova esperienza per Patrizia Rossetti: "Sarebbe più un format da seconda serata e visto che io quella fascia non l’ho mai fatta sarebbe per me l’occasione giusta per sperimentarmi in una nuova sfida".

Insomma, a detta di Patrizia Rossetti si tratta di un’idea diversa, ma non trash ("Trovo trash la maleducazione e questa tendenza a urlare per sovrastare gli altri, è sempre una questione di garbo secondo me"), perfettamente in linea con la nuova politica Mediaset imposta da Pier Silvio Berlusconi. Nei suoi 106 giorni nella casa del GF Vip 7 Patrizia Rossetti è stata una delle più "garbate" nell’edizione dello scalpore trash: chissà che l’ad Mediaset non possa essere interessato al suo nuovo programma.

Potrebbe interessarti anche