Paperissima Sprint, la rivoluzione a Mediaset che non piace a tutti Il varietà di Antonio Ricci passa a Italia 1 e lascia il posto a La ruota della fortuna e Sarabanda: perché questo cambiamento?

Pier Silvio Berlusconi ha annunciato un drastico e storico rinnovamento del palinsesto estivo di Canale 5. Il programma di Antonio Ricci, Paperissima Sprint, verrà spostato su Italia 1, nello slot che è sempre stato dei Simpson, subito dopo Sport Mediaset.

Al suo posto, a partire dal 14 luglio, ritorna in access prime time La Ruota della Fortuna, condotto da Gerry Scotti, in una versione rivisitata con studio nuovo, band dal vivo e finale inedito. Il game show verrà sostituito, dal 21 luglio, da Sarabanda con Enrico Papi, versione non vip e anche questa con parecchie novità.

Si tratta di uno storico cambiamento: lo spostamento di Paperissima, in onda su Canale 5 da oltre 30 anni, rappresenta infatti un terremoto nel panorama televisivo e, sebbene nel comunicato ufficiale si sottolinei che il tutto è avvenuto "in totale sintonia con Antonio Ricci", le cose potrebbero non essere così tanto che in casa Mediaset ci sarebbero delle tensioni.

