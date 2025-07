Tiberio Tiberi, la nuova partner Maria Soave e l’incubo in Rai: “Il peggior programma della mia vita” Il conduttore si prepara a tornare in tv per dare la sveglia agli italiani, e torna su un momento preciso della sua carriera

Tibero Timperi si prepara a una nuova avventura televisiva. Salutata la famiglia de I Fatti Vostri, di cui ha fatto parte per tanti anni, il conduttore lascia Casa Guardì per approdare su Rai Uno dove, da settembre, a partire dalle 6.30, darà il buongiorno ai telespettatori, con Uno Mattina insieme alla giornalista Maria Soave.

Un nuova avventura, che è l’ennesima di una carriera ormai lunga, che il conduttore ripercorre in un’intervista al quotidiano Il Messaggero: "I programmi storici della Rai li ho fatti tutti. Qualcuno con più soddisfazione, altri con meno ".

Tiberio Timperi spara a zero contro la cronaca nera in tv

Un’intervista in cui Tiberio Timperi parla in modo piuttosto diretto, come è suo solito, e non si tira indietro nemmeno, quando c’è da raccontare un’esperienza lavorativa che è stata per lui meno piacevole: "La Vita in Diretta su Rai 1, il peggior capitolo della mia carriera", dice il conduttore senza giri di parole. E giustifica il suo commento così netto concentrandosi sul taglio della storica trasmissione, amatissima dal pubblico del pomeriggio di Rai Uno, ma evidentemente, lontana dalle su corde: "Troppa cronaca nera, troppa morbosità", specifica infatti Timperi. "Quella roba non fa per me, tant’è vero che da allora non l’ho mai più rivisto. La TV italiana sembra un mattinale della questura. Non vale tutto per fare ascolti. Mi domando fino a che punto è lecito parlare in quel modo di cronaca nera in TV. Quante coltellate, quanti colpi di mattarello, quante forbiciate… Si rischia di inquinare un’intera società".

Insomma un attacco frontale al dilagare di programmi di cronaca che sembrano essere invece apprezzatissimi dal pubblico della tv. Sulla presunta difficoltà che all’epoca ebbe con la sua collega Francesca Fialdini nemmeno una parola, anche se negli anni, l’iniziale difficoltà, poi superata dopo un chiarimento era stata ammessa da entrambi.

Archiviato il passato però, ora Tiberio Timperi guarda avanti: la nuova partner professionale è Maria Soave e il conduttore racconta come si prepara a dare la sveglia agli italiani.

"Sono ansioso, quindi, per essere in studio alle 6.30, metterò la sveglia alle quattro. Di buono c’è che a quell’ora troverò la via Flaminia sgombra. Che faticaccia… Anche questa è una nuova sfida", e ribadisce la volontà di evitare morbosità nel suo racconto mattutino: "senza insistere sugli effettacci. Oggi in certi programmi Tv non si capisce più cos’è il male e cos’è il bene, quando invece dovrebbe essere molto chiaro". Vedremo tra qualche settimana quindi, come Tiberio Timperi riuscirà a dare le notizie della mattina in modo diverso.

