Cash or Trash, gli ascolti crescono: cosa c'è dietro al successo delle aste in tv Il programma continua ad affascinare e crescere, lasciando il pubblico del canale Nove ipnotizzato: perché.

Un moderno bazar televisivo con gente comune che porta in studio oggetti che hanno un valore affettivo o economico. Un dietro le quinte, che funziona con l’esperto Alessandro Rosa, i cinque mercanti e lo stile di Paolo Conticini. Questi sono alcuni degli ingredienti del successo di Cash or Trash, dove i personaggi ormai cult come Roberta Tagliavini, Stefano D’Onghia o Giano Del Bufalo, sono in vista ma lasciano i riflettori puntati sui venditori che aprono l’asta.

I dati parlano chiaro: picchi di 638 mila spettatori con uno share del 3,5%, costantemente in crescita, un pubblico ipnotizzato dal potere evocativo degli oggetti e dal fascino intimo dietro ogni storia.

