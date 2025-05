Paola Iezzi, la vita privata: il futuro marito, la scelta (drastica) sui figli, la lite con Chiara risolta grazie a nonna La vita privata e sentimentale della cantante del duo Paola e Chiara, ospite stasera a Belve: i 18 anni d’amore con Paolo Santambrogio e il matrimonio in arrivo.

Paola Iezzi del mitico duo Paola e Chiara sarà ospite di Belve stasera, martedì 6 maggio, alle 21:30 su Rai 2. Avrà così modo di parlare di tutti gli aspetti della sua vita, rispondendo anche alle domande scomode della giornalista romana: dal rapporto con sua sorella, agli amori e tanto altro.

Paola Iezzi, chi è il fidanzato e i figli mai avuti

Dal 2007 Paola Iezzi ha una storia d’amore con Paolo Santambrogio, affermato fotografo di moda e regista di videoclip musicali. La cantante parlava così del suo fidanzato durante una puntata di Verissimo a Silvia Toffanin: "Lui non è un cantante, è un fotografo. Da un lato non credo che potrei mai sopportare un collega come fidanzato, dall’altra però non riuscirei a stare con una persona lontana dall’arte. Paolo, essendo un fotografo, rimane sempre nell’ambito dell’arte". La coppia non ha figli e Paola Iezzi ha spiegato di non aver avuto alle spalle una famiglia oppressiva, né suo padre né sua madre le chiedevano quando sarebbero arrivati dei nipotini. Inoltre le hanno sempre detto che avere una famiglia è molto impegnativo. "Questo mi ha resa molto cosciente del fatto che quella scelta sarebbe stata definitiva – ha spiegato Paola Iezzi – ma io, scegliendo un mestiere così impegnativo e totalizzante, non ho sentito l’esigenza di aver quel tipo di vita. Ci ho messo tanto tempo a trovarmi perché per le donne non è facile capire subito cosa vuoi, e l’ho capito quando sono andata ad abitare da sola". A quel punto desiderava la libertà che si era guadagnata e così ha dichiarato sempre a Silvia Toffanin: "Ho capito che dovevo stare con me, e che i miei figli sarebbero state le canzoni che avrei scritto e i fan che mi avrebbero seguito. Sono loro la mia famiglia, a cui voglio un bene infinito. E poi ho un compagno meraviglioso che mi fa sentire fortunata di essere qui".

Il matrimonio in arrivo

Paola recentemente ha svelato di aver ricevuto la proposta di matrimonio dal suo compagno: "Sono 18 anni che ci sopportiamo. Quando mi ha chiesto di sposarlo ero in tuta, struccata e con il mollettone fra i capelli. Ho sempre avuto l’ansia del matrimonio e dei figli: gli scenari apocalittici descritti dagli amici con famiglia mi terrorizzavano. Però l’esperimento con lui finora è andato bene, si può provare a dare un senso più compiuto alla storia"

Paola e Chiara, qual è il rapporto delle sorelle Iezzi

Artisticamente Paola e Chiara sono tornate insieme nel 2023 al Festival di Sanremo con il brano Furore dopo dieci anni in cui sono state separate. Nel 2013 non spiegarono i motivi dello scioglimento del duo ma Chiara Iezzi pubblicò un post che poteva far pensare a una delle ragioni: "Il pop dance all’estero è una realtà e un business, qui non si capisce perché siamo le uniche a farlo. Lo avete notato, vero? No, ecco". Soltanto anni dopo però arrivò l’ultima spiegazione da parte di Paola che in una diretta su Instagram dichiarò a proposito dello stress del 2013: "Anche tra noi c’era tensione. Eravamo in difficoltà e non viaggiavamo più allo stesso ritmo. Non si può avere sempre, entrambe, lo stesso entusiasmo, a un certo punto uno non è che smette di crederci, ma non ce la fa più". Paola ha spiegato che per la riappacificazione con la sorella è stata decisiva la nonna, che ha mediato affinché le due sorelle tornassero a incontrarsi: "I nostri genitori stavano malissimo. La nonna ci ha aiutato. Lei è esperta in queste cose di riavvicinamento. È stata una delle persone che poi ci ha spinto a vederci. Una volta che poi ci siamo riviste è stato più semplice". Tuttavia l’affetto tra sorelle non è stato mai in discussione e dopo diversi anni di lontananza artistica hanno di tornare insieme anche sul palco.

