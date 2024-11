Paola Ferrari, il post velenoso contro Chiara Ferragni: "Una sciura milanese", ma il web si ribella e l'attacca La giornalista Rai si è lasciata andare a una lunga invettiva contro l'influencer milanese, criticandola gratuitamente su Instagram, ma gli utenti non perdonano

Cosa sta accadendo sul profilo social di Paola Ferrari? La giornalista e volto noto della Rai, ha recentemente scatenato una tempesta social, grazie ad un attacco diretto a Chiara Ferragni, citando la stessa influencer per prenderla in giro, ma la cosa le si è ritorta contro.

Il post di Paola Ferrari che fa discutere

La Ferrari, nota per il suo carattere schietto e a tratti polemico, ha pubblicato un post su Instagram in cui prende di mira l’imprenditrice digitale. Il messaggio, corredato da una foto della Ferragni con l’iconica scritta "Pensati libera" mostrata a Sanremo, conteneva una frecciatina velenosa: "Da… PENSATI LIBERA … a PENSATI SCIURA (milanese)… è solo un’attimo! Da buona imprenditrice se gli affari non vanno bene si cambiano gli obbiettivi!".

L’allusione, errori grammaticali a parte, è chiara: secondo Ferrari, dopo le recenti difficoltà lavorative, la Ferragni avrebbe trovato rifugio in una relazione con Giovanni Tronchetti Provera, noto rampollo di una famiglia milanese influente e benestante. Una provocazione che non è passata inosservata ai fan della giovane, ma anche agli utenti casuali della piattaforma, scatenando una pioggia di commenti negativi.

Le critiche al post di Paola Ferrari

Le opinioni nei commenti al post si sono spaccate tra sostenitori e detrattori. Alcuni hanno difeso la giornalista, lodandola per il coraggio di dire ciò che pensa, ma la maggior parte ha ritenuto il suo intervento cinico e privo di utilità. Il post ha infatti attirato critiche su più fronti. Molti utenti non hanno apprezzato il tono sarcastico e l’atteggiamento giudicante della giornalista. "Con tutto il rispetto per la Signora Ferrari io non capisco perché interessarsi ancora e ancora a questa questione!!! Con tutti i problemi che abbiamo nel nostro paese!", ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: "Non sono una fan di Chiara Ferragni, ma leggere questo post scritto da una donna mi ha dato fastidio". Alcuni utenti, ancora, hanno sottolineato l’ironia del messaggio, considerando che Paola Ferrari è sposata con Marco De Benedetti, membro di una delle famiglie più ricche d’Italia. "Detto dalla sciura De Benedetti è il top", ha osservato quindi un commentatore. Inoltre, è stato notato che la Ferrari ha un certo "vizio" di criticare altre donne, come avvenuto in passato con Diletta Leotta ed Elodie. "Sempre dalla parte delle donne… complimenti!", ha scritto sarcasticamente un utente. Insomma, sembra proprio che questa uscita della giornalista sia destinata a far discutere.

