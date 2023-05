Paola Di Benedetto e Federico Rossi di nuovo insieme? Cos'è successo I due sono stati visti insieme al concerto degli Zero Assoluto: si sono lasciati nel 2021, almeno ufficialmente restando in buoni rapporti

A distanza di qualche anno dalla vittoria del "Grande Fratello Vip", Paola Di Benedetto sta costruendo passo dopo passo la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Ora è arrivata per lei una grande occasione, che non ha potuto che cogliere al volo: è stata scelta infatti per affiancare il Mago Forrest in "GialappaShow", il nuovo programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, in onda su Tv8.

Ma come procede la sua vita privata? Lei non ama parlarne, pur avendo all’attivo ex celebri quali Rkomi (il loro è stato solo un breve flirt) e Matteo Berrettini, oggi legato a Melissa Satta, ma il suo periodo di "singletudine" potrebbe essere concluso.

Insieme al Fabrique di Milano per gli Zero Assoluto

Nella serata di ieri, sabato 20 maggio 2023, la conduttrice era presente al Fabrique di Milano per seguire il concerto degli Zero Assoluto. Non era però sola, almeno secondo quanto riferito dall’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano: al suo fianco c’era infatti Federico Rossi, uno dei due componenti del duo Benji e Fede, che è stato al suo fianco per tutto il tempo.

E’ lei stessa a diffondere la segnalazione che le è stata girata, riportata anche da Pipol Gossip: "Al concerto degli Zero Assoluto al Fabrique di Milano c’erano Paola Di Benedetto e Federico Rossi (di Benji e Fede)! – si legge nello screen che lei ha diffuso -, Non so se ritorno di fiamma o solo amici". Le foto che li immortalano non le sono arrivate.

Ritorno di fiamma o soltanto amicizia?

Come ben ricordano molti, i due sono stati fidanzati in passato, dal 2018 al 2021: il loro sembrava essere un rapporto davvero importante, ma avevano poi preso atto che il sentimento che li univa fosse finito, proprio per questo hanno deciso di prendere due strade diverse, ma cercando, per quanto possibile in queste situazioni, di restare amici.

Vederli insieme potrebbe quindi non sorprendere particolarmente, visto che era già accaduto in passato, anche se chi li ha amati non potrebbe che essere felice se i due tornassero a essere una coppia. Almeno per ora questo avvistamento non porta a sbilanciarsi su un vero e proprio ritorno di fiamma, ma non sarebbe la prima volta che due ex si rendono conto di non riuscire a stare l’uno lontano dall’altra e decidono poi di riprovarci. Non resta quindi che attendere per capire se sia un episodio isolato.

