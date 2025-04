Pamela Prati, la rivelazione choc su Cossiga: “Ecco quando mi chiamava”. Poi ‘vuota il sacco’ su Pingitore La showgirl ha parlato dell'amicizia con l'ex Presidente nell'ultima intervista concessa a Storie di donne al bivio. E non è mancato un accenno al drammaturgo. Ecco i particolari.

Nella sua intervista a Storie di donne al bivio week end, in uscita sabato 3 maggio prossimo, Pamela Prati si è confessata senza timori o remore. Ha parlato del rapporto speciale che aveva instaurato con l’ex Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga. Che la chiamava a telefono, mostrando una forma di riguardo molto ‘particolare’. E poi c’è stata la rivelazione sull’ipotetico flirt di Pamela con Pier Francesco Pingitore. Tema sul quale la showgirl si è espressa chiaramente davanti alla conduttrice Monica Setta. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Pamela Prati, la confessione sul Presidente Cossiga

In splendida forma, Pamela Prati ha rilasciato una lunga intervista nel programma Storie di donne al bivio week end. La conversazione completa uscirà sabato 3 maggio prossimo, nella puntata in onda alle 15 su Rai 2. Ma nel frattempo siamo in grado di fornire alcune anticipazioni sulle affermazioni (più interessanti e ‘gustose’) rilasciate dalla nota showgirl.

Innanzitutto, nella chiacchierata con Monica Setta Pamela Prati ha raccontato un aneddoto interessante sull’ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga. I due erano molto amici, e pare che lui avesse attenzioni particolari solo per la Prati. "Il presidente Cossiga sapeva che io, facendo teatro, mi svegliavo tardi la mattina", ha rivelato Pamela, "e, contrariamente alla sua abitudine di chiamare all’alba, mi telefonava sempre verso ora di pranzo".

Poi l’aggiunta tenera: "Era per me una persona cara, una specie di ‘zio’ o di ‘papà. Apprezzava il mio modo di fare teatro e veniva sempre al Bagaglino. Lo divertiva l’imitazione che gli faceva Manlio Dovì". E ancora: "Mi diceva che ero una Madonna sarda. Sapeva che amavo tanto la mia terra da imparare, anche da grande, la lingua sarda. Per me Cossiga era un grandissimo uomo, sia politicamente che sul piano umano".

La verità di Pamela Prati su Pier Francesco Pingitore

E infine, Pamela Prati ha voluto fare chiarezza sul presunto flirt avuto con Pier Francesco Pingitore. "Io e Ninni insieme?", ha detto la showgirl, "mai neanche un bacio. Per me è stato ed è un Pigmalione, anche lui come Cossiga un uomo di famiglia". Insomma, non esisteva nessun amore. Né per Cossiga né per Pingitore. Ma un sano rapporto di amicizia con entrambi.

Per quanto riguarda le altre dichiarazioni della Prati, toccherà attendere la puntata completa di Storie di donne al bivio week end. In onda sabato 3 maggio alle 15, su Rai 2. E chissà che la showgirl non sia pronta a regalarci, come suo solito, altre incredibili sorprese.

