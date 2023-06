La nuova Rai premia Salvo Sottile: raddoppia e torna alle origini. Cosa farà Il giornalista e conduttore dei Fatti Vostri potrebbe sbarcare su Rai 3 con un nuovo programma d'inchiesta, colmando il vuoto lasciato da Sigfrido Ranucci

Letizia Bonardi Web Content Editor Content Editor e aspirante giornalista, appassionata di arte e libri con un amore per la scrittura scoperto quasi per caso.

Dopo l’insediamento della nuova dirigenza della Rai, Viale Mazzini è in fermento per la definizione dei palinsesti per la prossima stagione televisiva. Tra programmi riconfermati e grandi addii al servizio pubblico da parte di numerosi conduttori, diventa sempre più complicato venire a capo del puzzle che i nuovi dirigenti stanno mettendo insieme. Tra i nomi che sarebbero riemersi dalle ultime consultazioni ci sarebbe quello di Salvo Sottile, che potrebbe trovare una nuova collocazione.

Salvo Sottile, nuovo programma su Rai 3

Attualmente al timone de I Fatti Vostri al fianco di Anna Falchi, Salvo Sottile potrebbe tornare ad occupare uno spazio importante nei palinsesti della Rai, ottenendo nuovamente la conduzione di un programma di approfondimento e inchiesta. La collocazione che potrebbe essere affidata al giornalista è quella del lunedì sera, ma occorre ovviamente aspettare l’ufficialità dei palinsesti per sapere se i cambiamenti di cui tanto si sta parlando in questi giorni diventeranno realtà: tutto è nato dalla chiusura di Che Tempo Che Fa, con il trasloco di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto a Discovery, che hanno così lasciato libero lo spazio della domenica sera di Rai 3. Uno spazio che potrebbe essere colmato da Sigfrido Ranucci con il suo Report (che fa parte dei programmi confermatissimi per la nuova stagione), vicino allo spostamento dal lunedì alla domenica. Ecco quindi che prima serata del lunedì di Rai 3 rimane al momento scoperta: secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere affidata proprio a Salvo Sottile, con una nuova trasmissione di inchiesta. Si tratterebbe, per lui, di un rilancio, ma anche di una sorta di ritorno alle origini: prima di approdare a I Fatti Vostri, Sottile era infatti noto soprattutto come giornalista e conduttore di programmi di approfondimento quali Quarto Grado, Quinta Colonna o Linea Gialla.

I punti fermi dei nuovi palinsesti

Se l’approdo di Salvo Sottile alla prima serata di Rai 3 è ancora incerto, ci sono invece alcuni nomi di cui i vertici Rai non hanno alcuna intenzione di fare a meno. Nel complesso lavoro di incastri che poterà alla definizione ufficiale dei prossimi palinsesti, l’ad Roberto Sergio può contare su alcuni personaggi che, oltre ad essere colonne portanti della Rai da molti anni, sono anche al timone di programmi irrinunciabili, qualunque sia la posizione loro politica. Tra di loro c’è sicuramente Amadeus, saldamente alla direzione della prossima edizione del Festival di Sanremo, che in questa stagione ha ottenuto enorme successo anche con i suoi game show in access prime time. Confermato anche Carlo Conti, re della prima serata di Rai 1, che resterà alla guida di Tale e Quale Show, ma anche Alberto Matano alla conduzione de La Vita in Diretta, principale contenitore pomeridiano della prima rete. Tra le donne, nella prossima stagione ritroveremo sicuramente Antonella Clerici con The Voice Senior e È sempre mezzogiorno, ma anche Bianca Berlinguer e Federica Sciarelli al timone rispettivamente di Cartabianca e Chi l’ha visto?.

Potrebbe interessarti anche