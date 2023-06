Report indaga su Stefano Bandecchi: soldi degli studenti per finanziare la Ternana Il programma di Sigfrido Ranucci indaga sul fondatore dell'Università Unicusano, che avrebbe distratto i soldi degli studenti per finanziare le sue attività

Imprenditore, presidente di una squadra di calcio, ha una radio e un canale televisivo, e da poco è diventato sindaco di Terni.

Stefano Bandecchi sembra candidarsi per il ruolo di "nuovo" Silvio Berlusconi, di cui è grande ammiratore e finanziatore. Recentemente, è finito nell’occhio del ciclone per la vicenda dell’università telematica Niccolò Cusano, di cui Bandecchi è fondatore e presidente del cda. La Guardia di

Finanza ha infatti sequestrato 20 milioni di euro all’ateneo per presunta evasione fiscale: l’ateneo vrebbe utilizzato i soldi provenienti dalle rette universitarie, e quindi esentasse, in attività prettamente commerciali. Una di queste è la Ternana Calcio, nella quale ha investito almeno 30 milioni di euro.

Di questa storia si è occupata Report partendo dalla ricostruzione dell’inchiesta della magistratura; il racconto si è sviluppato analizzando il fenomeno delle università telematiche, una realtà sempre più

consolidata in Italia, mostrando il loro funzionamento e la loro nascita nel 2006, quando furono autorizzate dall’allora Ministro dell’Istruzione del governo Berlusconi, Letizia Moratti. Come racconta Report, l’allora

Ministro ha approvato cinque università telematiche come ultimo atto, di cui tre proprio nell’ultimo giorno di legislatura, successivamente alla caduta del Governo. Tra queste, appunto, Unicusano.

Da quel momento Bandecchi sarebbe diventato uno dei principali finanziatori del partito di Berlusconi: da allora la sua università è diventata una delle principali fucine di cervelli politici del paese, una vera e propria scuola di

politica: "La politica non dovrebbe essere finanziata dai privati, ma dallo Stato. Io dopo la famiglia Berlusconi sono stato il secondo finanziatore di Forza Italia". Bandecchi dixit.

Ha finanziato Di Maio e altri politici del Pd (per sua stessa ammissione): "Sono un centrista, un popolare, per me al centro sta la virtù. Calenda disse che

ero un fascista, ma non lo sono mai stato: da me si sono laureati tanti onorevoli, anche più di 50". Un pozzo da cui attingere soldi per le sue attività commerciali e carriere politiche, comprese la sua; Report non

usa mezze misure, introducendo il servizio su Bandecchi, detto Mister B.

Bandecchi era il candidato di Alternativa Popolare, partito fondato da Angelino Alfano nel 2017, che secondo Report durante la campagna

elettorale avrebbe ricevuto un finanziamento da 100mila euro proprio dall’Università Cusano. Ma il patron della Ternana è finito di recente sotto i riflettori per più di un motivo, non ultimo il deferimento per le parole rese dopo la sentenza della giustizia sportiva riguardante la Juventus. La Procura

della Federcalcio ha infatti aperto un fascicolo sulle dichiarazioni del presidente del club umbro, nonché neo sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, nei confronti della Juventus e del presidente federale Gabriele

Gravina, in riferimento al patteggiamento del club bianconero con la giustizia sportiva. Gravina intende chiedere l’autorizzazione per agire per vie legali, a tutela della sua immagine e di quella della stessa Federazione; una dichiarazione di intenti alla quale aveva fatto seguito il dietro front di Bandecchi: "Intendo precisare di non aver mai avuto intenzione di offendere il presidente federale Gabriele Gravina, rinnovando nel contempo la totale stima verso l’operato del presidente federale da sempre sostenuto

anche nelle sedi e nelle assemblee istituzionali".

Il neosindaco di Terni, livornese e romano d’adozione, nonché ex parà, è un personaggio indubbiamente oltre le righe, sempre e comunque, in un senso o nell’altro. Qualche mese fa, infatti, si era segnalato per aver sputato in risposta ai propri tifosi: era successo dopo la sconfitta interna della Ternana contro il

Cittadella che aveva portato alle dimissioni di Andreazzoli. Al termine del match Bandecchi era arrivato allo scontro con alcuni tifosi presenti sugli spalti e aveva sputato verso di loro: "Se mi sputano io rispondo – le sue

parole – e se non ci fossero state le barriere avrei anche dato loro due schiaffi".

