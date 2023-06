L'estate di Mediaset: tutti i programmi al via a luglio e agosto Tra grandi novità e repliche delle trasmissioni più amate, ecco tutti i titoli che vedremo prossimamente su Canale 5, Italia 1 e Rete 4.

Fonte: Mediaset Infinity

Con l’estate ormai iniziata, sono numerosi i cambiamenti a cui i palinsesti di tutte le principali reti televisive stanno andando incontro. Quasi tutti i programmi di punta di questa stagione sono ormai terminati, e le emittenti sono al lavoro per mettere a punto la programmazione per i mesi di luglio e agosto. Dopo aver dato notizia di tutti i principali titoli offerti dalla Rai, è ora il turno di Mediaset: esattamente come la tv pubblica, anche le reti di Piersilvio Berlusconi propongono un mix di nuove trasmissioni e repliche di quelle più amate dal pubblico. Vediamo quindi nel dettaglio cosa ci aspetta.

I programmi di Canale 5

Iniziamo ovviamente con la rete ammiraglia di Mediaset, Canale 5, che lo scorso 26 giugno ha ufficialmente dato il via all’estate con la prima puntata di Temptation Island. Il lunedì sera è dunque dedicato al reality show di Filippo Bisciglia anche per tutto il mese di luglio; successivamente, la serata sarà dedicata ai film. Le pellicole sono protagoniste anche della serata del martedì: si parte il 4 luglio con la prima visione di Una mamma all’improvviso 2, per poi proseguire con una serie di titoli sia in prima tv che in replica. Per quanto riguarda il mercoledì, il 5 luglio si conclude la nuova stagione di New Amsterdam, che dalla settimana successiva lascia spazio a La Signora Volpe, serie tv britannica in tre puntate ambientata in Italia; per il mese di agosto si continua con la serialità, con le nuove serie Beyond Paradise e The Forest of the Missing. La sera del giovedì è dedicata interamente alla comicità: continuano fino a luglio le repliche di Zelig, che al termine della stagione lasciano il posto a quelle di Scherzi a Parte. Il venerdì si continua con La ragazza e l’ufficiale, la nuova fiction turca in onda fino al termne di luglio; successivamente spazio ancora una volta ai grandi film. Per il sabato sera, non si fermano le repliche de Lo show dei record, in onda fino a luglio; alla fine della stagione, dovrebbe tornare Michelle Hunziker con le repliche di Michelle Impossibile & Friends. Per finire, anche la domenica viene dedicata completamente all’offerta cinematografica: si parte il 2 luglio con Coach Carter. Per quanto riguarda, invece, il preserale, lo spazio viene interamente occupato da Gerry Scotti: Caduta Libera rimane in onda fino al 6 agosto, e successivamente partono le repliche di Conto alla Rovescia.

I programmi di Italia 1

Per quanto riguarda Italia 1, si parte il lunedì con una serie di grandi titoli cinematografici, che più avanti nel corso dell’estate lasceranno spazio alle repliche delle inchieste de Le Iene: Inside. Il martedì è invece dedicato alla musica: a partire dal 4 luglio inizia infatti Battiti Live, per un totale di sei puntate in onda fino alla metà di agosto. Il mercoledì rivedremo ai viaggi intorno al mondo di Roberto Giacobbo, con una serie di puntate che raccoglieranno il meglio delle passate edizioni di Freedom – Oltre il confine. Il giovedì invece Lo stesso vale per il giovedì, con FBI: Most Wanted, e il venerdì con Chicago Fire, che alla fine delle stagioni in corso lasciano il posto ai film. Il sabato, come di consueto, è dedicato alle pellicole per tutta la famiglia, mentre la domenica le proposte cinematografiche abbracceranno generi differenti.

I programmi di Rete 4

Su Rete 4, come sempre, ampio spazio dedicato all’informazione e ai film. Il lunedì sera, a partire dal 3 luglio, Zona Bianca prende il posto di Quarta Repubblica, arrivando quindi ad un doppio appuntamento settimanale: lo show di approfondimento di Giuseppe Brindisi continua infatti ad andare in onda anche di mercoledì. Per quanto riguarda il martedì, a partire dal 4 luglio prende il via la nuova serie Deadly Tropics, seguita a sua volta da East New York. Il giovedì, il sabato e la domenica sono interamente dedicati ai film, suddivisi in diversi cicli. Il ciclo I Bellissimi comprende, per esempio, Full Monty, Un amore tutto suo o Attacco al Potere; nella serie Un biglietto per Hollywood troviamo The doorman, Dragonfly o Deepwater – Inferno sull’oceano; infine, tra i film del ciclo Italiani al cinema compaiono Vacanze ai Caraibi, I Moschettieri del Re o Buona giornata. Non mancano, come sempre, i grandi classici di Risate all’Italiana, come Viaggi di nozze, L’amore è eterno finché dura o Mia moglie è una strega. Per finire, il venerdì sera troviamo Quarto Grado – Le Storie e, successivamente, le repliche della docu-fiction Terzo Indizio.

