È morto Ozzy Osbourne, re dell’heavy metal. Il dolore della famiglia: "Circondato dall'amore". Le sue ultime parole sul palco Ozzy Osbourne, il frontman dei Black Sabbath, è morto. Aveva 76 anni. Dal 2020 combatteva contro il morbo di Parkinson.

Ozzy Osbourne, il leggendario Principe delle Tenebre dei Black Sabbath, è morto. Lo ha annunciato la famiglia con un comunicato rilasciato pochi minuti fa. Icona mondiale della musica heavy metal, Osbourne – all’anagrafe John Michael Osbourne – aveva 76 anni e dal 2020 lottava contro una malattia, il morbo di Parkinson.

Ozzy Osbourne morto, addio alla star dei Black Sabbath: aveva 76 anni

Ozzy Osbourne è morto "circondato dall’amore", ha dichiarato la famiglia in una nota pubblicata dalla versione online del quotidiano The Sun martedì. "È con una tristezza che le parole non possono esprimere che dobbiamo annunciare che il nostro amato Ozzy Osbourne è mancato questa mattina. Era con la sua famiglia e circondato dall’amore. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della nostra famiglia in questo momento. Sharon, Jack, Kelly, Aimee e Louis."

Ozzy Osbourne: la malattia e l’ultimo concerto

La notizia del decesso di Osbourne arriva quasi sei anni dopo l’annuncio della sua malattia. Nel gennaio 2020, infatti, svelò di avare ricevuto una diagnosi di morbo di Parkinson. Circa sei mesi fa, l’artista aveva svelato di avere gravi problemi di deambulazione a causa della malattia, che però non gli hanno impedito lo scorso 5 luglio di per un ultima volta sul palco – seduto su un trono – al Villa Park. In quell’occasione il frontman, già molto malato, si era riunito con i suoi compagni originali della band dei Black Sabbath – Tony Iommi , Geezer Butler e Bill Ward, per un ultimo trionfale spettacolo. "Non avete idea di come mi sento. Grazie dal profondo del mio cuore", disse Ozzy in quelle che sono state le sue ultime parole pronunciate in pubblico, una sorta di "ultimo saluto" del 76enne. L’evento è stato seguito da circa 45.000 tifosi che hanno gremito lo stadio di Birmingham e da altri 5,8 milioni di fan in tutto il mondo che hanno seguito l’evento online.

Ozzy Osbourne: la carriera e le dipendenze

Oltre al Parkinson, negli ultimi anni aveva sofferto di altri problemi di salute, tra cui complicazioni dovute a una brutta caduta avuta nel 2019. Nel corso della sua carriera durata oltre mezzo secolo, Osbourne è stato inserito nella UK Music Hall of Fame e nella US Rock And Roll Hall of Fame, sia con i Black Sabbath che come artista solista.

La sua vita è stata segnata da trasgressioni e dipendenze da droghe e alcol. Qualche anno fa in un’intervista raccontò la sua strada verso la rinascita: "Sono sobrio da oltre dieci anni, uso solo un po’ di marijuana" dissa ringraziando la moglie Sharon: "Sono fortunato, mia moglie mi prende a calci se mi becca. Anche la marijuana: se la trova me la butta via".

La vita privata del frontman dei Black Sabbath: moglie e figli

Nato a Birmingham il 3 dicembre 1948, Ozzy Osbourne è stato sposato con Thelma Riley dal 1971 al 1982; dal loro matrimonio sono nati i figli Jessica e Louis. Subito dopo il divorzio dalla prima moglie è salito all’altare con Sharon Arden, da cui ha avuto altri tre figli: Aimee, Kelly e Jack.

In aggiornamento

