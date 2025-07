È morto Ozzy Osbourne, dove vedere il ‘Principe delle Tenebre’ ancora una volta: i mille volti Dalle apparizioni cult agli horror dimenticati, ecco dove rivedere Ozzy Osbourne in versione attore: il lato oscuro dell'heavy metal anche sul grande schermo

Un gravissimo lutto ha colpito il mondo della musica e lo ha lasciato pietrificato: è delle scorse ore la notizia che Ozzy Osbourne, leggenda indiscussa dell’heavy metal, è venuto a mancare all’età di 76 anni. Era malato da tempo (nel 2020 aveva rivelato di avere il Morbo di Parkinson), e il 6 luglio 2025, si era esibito con i suoi Black Sabbath, in un ultimo concerto del gruppo a Birmingham, in Inghilterra. Ma il ‘Principe Delle Tenebre’ (così era soprannominato) ha anche avuto una carriera come attore e noi oggi vogliamo ricordarlo proprio in questa veste, citando i suoi film più famosi e dove vederli in streaming. Di seguito, tutti i dettagli.

Addio a Ozzy Osbourne, dove vedere i suoi film in streaming

Come vi abbiamo già anticipato nel paragrafo introduttivo, Osbourne non è stato solo uno dei pilastri della musica e icona dell’heavy metal e dell’hard rock, ma si è distinto anche nel cinema, in alcuni film dove ha interpretato diversi ruoli o semplicemente, sé stesso. Ecco i cinque film più memorabili e dove trovarli in streaming:

Trick Or Treat (1986)

Un adolescente emarginato, Eddie "Ragman" Weinbauer, è turbato dal suicidio del suo idolo rock Sammi Curr. Ricevendo un album postumo che, se suonato al contrario, evoca lo spirito vendicativo di Curr. Ozzy Osbourne interpreta un predicatore che critica la musica heavy metal, evidenziando la denuncia sociale del film sulla demonizzazione del rock. In streaming sulla piattaforma Prime Video

Little Nicky (2000)

In questa commedia fantasy, Nicky, uno dei figli di Satana, deve impedire ai suoi fratelli di conquistare il mondo. Ozzy Osbourne fa un cameo nel ruolo di sé stesso, intervenendo in una scena in cui aiuta Nicky a sconfiggere un nemico travestito da pipistrello, facendo riferimento al suo famoso episodio del 1982. Lo trovate su Prime Video.

Austin Powers in Goldmember (2002)

In questa pellicola di spionaggio comico, Ozzy Osbourne e la sua famiglia compaiono in un cameo durante una scena meta-cinematografica in cui guardano il film e Ozzy critica una battuta ripetuta dal capitolo precedente della saga. Trovate la pellicola in streaming sulle piattaforme Prime Video ed Apple TV.

Gnomeo & Juliet (2011)

Questa commedia animata propone una reinterpretazione in chiave giardiniera della celebre tragedia di Shakespeare. Ozzy Osbourne voce a Fawn, uno gnomo da giardino appassionato di rock’n’roll, che dà i protagonisti nel superare le sfide. In streaming su Disney+, Apple TV e Prime Video.

Trolls World Tour (2020)

In questo sequel animato, i Troll scoprono l’esistenza di diverse tribù musicali. Ozzy Osbourne dà voce a King Thrash, il re dei Troll del rock pesante, che gioca un ruolo nell’introduzione della musica hard rock nel mondo dei Troll. La pellicola è in streaming sulle piattaforme Apple TV, Prime Video e Rakuten TV.

Oltre a questi, Ozzy Osbourne ha partecipato anche ad altri film, in qualità di doppiatore o come sé stesso, inclusi: The Decline of Western Civilization Part II (1988), The Jerky Boys (1995), Private Parts (1997), Moulin Rouge! (2001), Sherlock Gnomes (2018), il remake di Ghostbusters (2016) e We Need to Do Something (2021).

The Dirt, il biopic di Netflix su Mötley Crue: gli aneddoti (e le curiosità) su Ozzy Osbourne

Un piccolo cameo di Ozzy Osbourne, interpretato però da Tony Cavalero, è presente anche in The Dirt, un biopic sulla band Mötley Crüe, diretto da Jeff Tremaine distribuito da Netflix, e basato sull’autobiografia The Dirt: Confessions of the World’s Most Notorious Rock Band (2001). Tra le scene più note, una ricrea un episodio del 1984 durante un tour in Florida: Ozzy Osbourne sotto effetto di sostanze, pronuncia discorsi deliranti, sniffa formiche dal marciapiede con una cannuccia e beve la propria urina. L’episodio ha diviso il pubblico tra chi lo ha trovato disgustoso e chi lo ha ritenuto una versione estrema ma verosimile di un fatto reale. Nikki Sixx ha confermato la fedeltà della scena, mentre Tony Cavalero è stato apprezzato per la sua convincente interpretazione di Ozzy.

Dopo questo aneddoto, vi sveliamo anche qualche curiosità sul biopic. Il film racconta in modo accurato la storia di Nikki Sixx, inclusa la sua overdose quasi fatale del 1987 e l’incidente con Hanoi Rocks. Pur avendo ricevuto un’accoglienza positiva dal pubblico (85% su Rotten Tomatoes), la critica è stata più divisa, criticando l’eccessiva spettacolarizzazione rispetto alla biografia scritta. Scene forti, come quella con Ozzy Osbourne e i momenti legati a sesso, droga e alcol, hanno suscitato forti reazioni e hanno contribuito a rendere il film memorabile.

The Osbournes, la serie evento su Prime Video che tutti guardavamo (con Ozzy)

Qualche anno fa, più precisamente nel 2002, è stata trasmessa da MTV, sia in Italia che negli Stati Uniti, la serie TV The Osbournes (Gli Osbourne in italiano), una sorta di reality premiato con l’Emmy Award. Il primo episodio della prima stagione del programma, il più visto del canale nell’anno dell’uscita, è andato in onda il 5 marzo 2002, mentre l’ultimo è stato trasmesso il 21 marzo 2005.

I protagonisti dello show erano i componenti della famiglia di Ozzy Osbourne, sua moglie Sharon e i figli Kelly e Jack. Invece Aimee, altra figlia della star, si è rifiutata di parteciparvi. Nella serie venivano mostrate la quotidianità della famiglia, tra lusso sfrenato, problemi con la droga. Non mancavano momenti più intimi e delicati grazie a tematiche attuali e di indubbio spessore e coinvolgimento emotivo, come la battaglia di Sharon contro il cancro e un serio incidente di Ozzy. La serie è stata spesso criticata per l’uso del linguaggio volgare, in parte censurato dall’emittente, almeno in Italia, perché in alcuni paesi è stata trasmessa integralmente. The Osbournes è attualmente disponibile su Prime Video.

