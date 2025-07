The Buccaneers è la nuova Bridgerton (e anche meglio) con una famosa attrice italiana: tutto sulla serie Se siete amanti di Bridgerton e cercate una serie TV simile per ingannare l'attesa della prossima stagione, ecco la serie che fa per voi: The Buccaneers

L’attesa tra una stagione e l’altra di Bridgerton è sempre abbastanza lunga, e sono tanti i fan della serie TV di Netflix a cercare contenuti simili con cui ingannarla. Se quello che desiderate è una serie che non solo sappia reggere il confronto con le vicende degli otto fratelli, ma che riesca addirittura a fare meglio sotto alcuni aspetti, esiste effettivamente uno show che fa al caso vostro. Parliamo di The Buccaneers, una serie di Apple TV+, uscita nel 2023, e tratta dal romanzo rimasto incompiuto di Edith Wharton. Il fatto che entrambe le serie TV siano tratte da romanzi non è l’unico punto in comune tra i due show, che invece portano in scena atmosfere, epoche e storie alquanto simili.

Di cosa parla The Buccaneers

The Buccaneers ci trasporta nella sfavillante Londra degli anni ’70 dell’Ottocento, un’epoca in cui la nobiltà britannica, sebbene ricca di titoli e prestigio, inizia a trovarsi in difficoltà economiche. In questo contesto si sviluppano le vicende di un gruppo di ragazze americane, la cui vasta ricchezza, nel loro paese, non è riuscita ad oscurare la nobiltà troppo recente, impedendo loro di accasarsi col rampollo di una famiglia illustre. Motivo per il quale Nan, la sua pragmatica sorella Virginia, la spiritosa Lizzie Elmsworth e le altre compagne, tutte figlie di ricchi magnati americani, volano in Inghilterra, dove sperano che la loro ricchezza le porti a fare un matrimonio vantaggioso per il loro status sociale.

Ciò che segue è un turbine di balli, ricevimenti, amori proibiti e intrighi sociali, dove la freschezza, la schiettezza e l’enorme fortuna delle ragazze americane si scontrano con le rigide tradizioni, l’etichetta soffocante e il sottile snobismo dell’aristocrazia inglese.

Il confronto con Bridgerton e un volto italiano nel cast

Già dalla trama si comprende in modo chiaro il legame che esiste tra The Buccaneers e Bridgerton. Un legame che, d’altronde, la stessa creatrice dello show, Katherine Jakeways, non ha negato. Entrambe le serie presentano costumi e balli sontuosi, triangoli amorosi, scenari da favola, e quell’atmosfera un po’ frivola. C’è però da dire che esistono anche chiare differenze, come la volontà, da parte di The Buccaneers, di puntare l’attenzione anche su una figura femminile più moderna, che tenta di diventare indipendente e sfida, per questo, le regole imposte dalla società. Altra nota interessante è, infine, la presenza nel cast di un’attrice ben nota al pubblico italiano: parliamo di Grace Ambrose, conosciuta dal pubblico per il ruolo di Stefania Colombo nella celebre fiction Rai Il Paradiso delle Signore. Tanti, insomma, sono i punti a favore di questa serie, che trovate in streaming su Apple TV+.

