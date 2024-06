Ore 14, Milo Infante non trova pace (anche senza Caterina Balivo): la gaffe e lo sfogo in diretta Il conduttore è stato bruscamente interrotto dalla pubblicità e non ha gradito una volta ripreso il collegamento: “Mandata in onda a nostra insaputa”

Non c’è pace per Milo Infante a Ore 14. In un’annata dagli ottimi ascolti, andati ben oltre le aspettative, la quarta stagione del talk show è stata segnata anche da alcune ripetute polemiche. Nonostante il conduttore non debba più condividere il palinsesto con La volta buona (terminato la scorsa settimana) di Caterina Balivo, con cui c’erano state numerose ostilità, nella giornata di ieri è arrivato l’ennesimo momento di tensione in studio. Infante, infatti, è stato bruscamente interrotto dalla pubblicità senza essere stato avvertito, e ovviamente non ha preso molto bene la cosa. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Milo Infante: polemica in diretta a Ore 14

Nella giornata di ieri lunedì 3 giugno 2024 Milo Infante ha iniziato su Rai 2 l’ultimo mese della stagione al timone di Ore 14 (che chiuderà i battenti il prossimo 28 giugno), ma anche la prima settimana senza la "concorrenza interna" di Caterina Balivo su Rai 1. Il conduttore ha sì finalmente accantonato le polemiche con la conduttrice de La volta buona – con cui c’erano state tensioni riguardo alcune sovrapposizioni, ma anche frecciate relative agli ascolti – i problemi, tuttavia, non sembrano essere finiti.

Nella puntata di ieri di Ore 14, infatti, Milo Infante è stato inaspettatamente interrotto da un’improvvisa pausa pubblicitaria. Il conduttore stava intervistando Roberta Bruzzone e, proprio durante l’intervento della criminologa, è andata in onda la pubblicità, tagliando bruscamente le sue parole. Una volta riottenuta la linea in studio, Milo Infante non ha nascosto il suo disappunto per la serie di spot non annunciata: "Comunque è strano. C’è qualcuno che ogni tanto decide di mandare la pubblicità a nostra insaputa" ha dichiarato il conduttore, "pungendo" la regia di Rai 2. Infante si è poi scusato con il pubblico per l’interruzione pubblicitaria: "Chiediamo scusa ai telespettatori: non siamo noi che siamo impazziti ma non so fin dove siete arrivati con l’intervento della dottoressa Bruzzone". Il conduttore è poi riuscito a riprendere il filo del discorso con la criminologa, che stava parlando del caso di Giada Zangola, la 34enne bresciana spinta da un cavalcavia sull’autostrada A4 Padova – Venezia dal compagno Andrea Favera: "Va bene, a parte questo imprevisto andiamo avanti e riprendiamo da quello che stavamo dicendo prima della pubblicità".

Milo Infante, insomma, sembra non trovare pace a Ore 14. Dopo le polemiche con Caterina Balivo, infatti, sono ricominciate le tensioni con la regia, con cui già c’erano state parecchie lamentele su vari ritardi che erano diventate quasi meme.

