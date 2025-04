Rai, Milo Infante farà gli straordinari: doppio programma (ma occhio a Federica Sciarelli) Forte degli ottimi ascolti di quest’anno, Ore 14 vola verso il raddoppio in prima serata: prove generali in vista della prossima stagione televisiva

Milo Infante si gode il successo di Ore 14 e fa le prove generali per il suo futuro in Rai. Il conduttore è stato infatti promosso in prima serata per quattro appuntamenti a giugno e, stando alle ultime voci, potrebbe sbarcare in pianta stabile nel prime time. Infante, però, sarà chiamato a fare gli straordinari dal momento che – secondo quanto rivelato dal portale Bubinoblog – Ore 14 continuerà ad andare regolarmente in onda nel pomeriggio di Rai 2. Al momento i vertici Rai sarebbero al lavoro sulla collocazione del ‘nuovo’ programma in modo tale da non entrare in contrasto con la prima serata di Federica Sciarelli e Chi l’ha visto?. Scopriamo tutti i dettagli e facciamo il punto della situazione.

Rai, Milo Infante verso il raddoppio in prima serata nel 2025/26

Se, da un lato, la nuova ‘beniamina’ Rai Bianca Guaccero è ancora in attesa di scoprire il suo futuro in viale Mazzini, dall’altra Milo Infante ha ottenuto ciò che voleva, o quasi. Il conduttore aveva ‘punzecchiato’ i vertici della tv di Stato sottolineando gli ottimi ascolti di Ore 14 e chiedendo più spazio in palinsesto, magari al timone di nuovo programma in prima serata. Pochi giorni fa è arrivata la notizia: Ore 14 sbarcherà nel prime time di Rai 2 per quattro appuntamenti in onda a giugno. Un nuovo impegno che sa tanto di ‘test’, una sorta di prova generale per quello che potrebbe essere il futuro di Infante.

Stando a tantissime voci, infatti, Ore 14 sarebbe stato in corsa per uno slot in prima serata ma – stando a quanto rivelato da BubinoBlog – il programma sarebbe "confermato per aprire il pomeriggio di Rai 2 anche nella stagione tv 2025/2026". Secondo il portale, tuttavia, la notizia non chiuderebbe le porte del prime time a Milo Infante e non escluderebbe un eventuale raddoppio se l’esperimento di giugno dovesse funzionare: "A quanto ne sappiamo si stanno valutando delle prime serate da settembre".

Il nodo Federica Sciarelli e il ‘rischio’ Chi l’ha visto?

Se da un lato sembra dunque perdere quota l’idea di un nuovo progetto o format dedicato a Milo Infante, dall’altro il conduttore si può dunque consolare con la possibilità di giocarsi un futuro in prima serata su Rai 2. Stando alle ultime indiscrezioni, Rai starebbe pensando a nuovi appuntamenti in prime time per Ore 14, che però dovrebbe evitare di entrare in competizione con Federica Sciarelli e Chi l’ha visto?, dal momento che il rischio di fare un ‘doppione’ concentrato sulla cronaca è alto: "Si stanno valutando delle prime serate da settembre, il martedì o il giovedì, certamente non contro Chi l’ha visto?, per approfondire i casi più scottanti di cronaca nera".

