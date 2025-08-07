Ore 14 di sera, la vittoria di Milo Infante: la mossa della Rai (nonostante le polemiche)
La versione serale del talk pomeridiano torna in pianta stabile su Rai 2 in autunno, grazie all'ottimo share e nonostante le numerose critiche.
Dopo le 4 puntate puntate andate in onda tra giugno e luglio scorsi, ora c’è la conferma: Ore 14 Sera tornerà presto nella prima serata di Rai 2. Lo spin off del talk show pomeridiano condotto da Milo Infante, quindi, è stato promosso a pieni voti da Viale Mazzini e inserito nei palinsesti della rete con ben 8 appuntamenti a partire dall’11 settembre 2025. A spoilerare la notizia è stato Davide Maggio sul suo sito, dove si legge che il programma potrebbe perfino andare in onda fino a dicembre. Insomma, una bella vittoria per il conduttore che ha saputo conquistare un ottimo share anche nella versione serale, con picchi intorno al 7.9%.
Il pubblico, infatti, pare proprio aver apprezzato lo sbarco in prima serata di Infante e dei suoi ospiti, dove sono stati trattati i maggiori casi di cronaca che hanno scosso l’Italia negli ultimi mesi, primo tra tutti la riapertura delle indagini sul Delitto di Garlasco. E, sebbene non siano mancate le critiche, i numeri degli ascolti hanno decisamente contribuito al ritorno di Ore 14 Sera, che tornerà quindi in onda nella stessa settimana dell’omonimo pomeridiano, previsto su Rai 2 per l’8 di settembre.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Ore 14 Sera, Milo Infante torna da settembre nonostante le critiche
Nonostante l’incertezza sul ritorno in prima serata e l’assenza nella programmazione dei palinsesti autunnali, pare proprio che Ore 14 Sera, tornerà su Rai 2 in grande stile, con ben 8 puntate al via dall’11 di settembre. I saluti di Milo Infante, che in chiusura della quarta e ultima puntata di luglio esprimeva la sua incertezza al pubblico dicendo "Non sappiamo se e quando torneremo", ora non hanno più ragion d’essere e il giornalista può brindare alla sua vittoria e alla promozione del talk. Tutto questo grazie ai dati degli ascolti e nonostante le numerose e impietose critiche che hanno spopolato sui social dopo ognuno dei 4 primi appuntamenti.
Su X, infatti, sebbene non siano mancati i complimenti, tantissimi telespettatori hanno avuto da ridire sulla gestione degli argomenti in studio, puntato spesso il dito sulla mancanza di un vero contradditorio: "Non mi mancherete", "Spero che non tornerete più'", "Tre ore di trasmissione senza contraddittorio". E ancora: "Comunque una trasmissione di colpevolisti senza il contraddittorio", "Stasera processano tutti, condannano, assolvono, per*ulano … obiettivo: creare il caos, esaltare le vecchie indagini e delegittimare le nuove", ", No davvero non è da guardare questa trasmissione".
Potrebbe interessarti anche
Ore 14 Sera, i social non fanno sconti a Milo Infante: "Non è da guardare"
Mentre lo share premia il talk in prima serata, i telespettatori criticano: "Una tra...
Milo Infante, Ore 14 di sera (ancora) al centro delle polemiche. I social si spaccano: "Occasione persa"
Sul web il talk riceve critiche per la mancanza di un vero contraddittorio, ma c'è c...
Ore 14 Sera, Milo Infante chiude bottega tra le critiche social. Il pubblico: "Non ci mancherete"
Ultima puntata per il talk di Rai 2, mentre sul web si è scatenata l'ennesima polemi...
Ore 14 di Sera, una formula perfetta: perché Milo Infante ha trovato la ricetta 'crime' vincente
Il conduttore ha chiuso un’ottima cavalcata di quattro puntate in prima serata del s...
Stop Ore 14, Milo Infante ha chiuso: chi lo rimpiazza e quando torna in onda (anche di sera)
A partire da oggi lunedì 7 luglio il talk show del daytime pomeridiano di Rai 2 va i...
Ore 14 Sera, Milo Infante punta ancora su Garlasco mentre i social sono in allerta: cosa vedremo
Nella puntata finale del talk in versione Prime time si torna sulla morte di Chiara ...
Ore 14 Sera, Milo Infante torna su Garlasco dopo le polemiche: cosa vedremo stasera
Nella versione Prime time del talk, il giornalista e i suoi ospiti tornano sull'omic...
Milo Infante, record storico 'grazie' a Caterina Balivo: Ore 14 vola (e 'imbarazza' Rai 1)
Gli ascolti del talk si sono impennati superando la prima rete: un record storico ch...